Кръвта на вярата

Християнството в Нигерия е не само вяра, а и цивилизационна идентичност

Мисията на Свободния свят е да пази Свободата от мракобесието на авторитарните и ислямистките режими

Онзи ден, за да опровергае за пореден път невярното клише, че бил „изолационист“ (което съм опровергал категорично още в монографията „Доктрината Тръмп срещу неолибералния глобализъм“, 2019 г.), президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи изключително остро предупреждение към властите в Нигерия:

„Християнството е изправено пред екзистенциална заплаха в Нигерия. Хиляди християни биват убивани. Радикални ислямисти носят отговорност за това масово клане. Заради това, обявявам Нигерия за „държава, предизвикваща особена загриженост“ - но това е най-малкото, което може да се направи. Когато християни или която и да е друга група биват избивани така, както се случва в Нигерия (3 100 убити срещу 4 476 в целия свят), трябва да се предприемат действия! Настоявам конгресмен Райли Мур, заедно с председателя Том Коул и Комисията по бюджет и финанси на Камарата на представителите, незабавно да разгледат този въпрос и да ми докладват резултатите. САЩ не могат да стоят безучастни, докато подобни зверства се случват в Нигерия и в много други страни. Ние сме готови, решителни и способни да защитим великото християнско население по света

Още през първия си мандат, през 2018 г., при среща в Белия дом с тогавашния нигерийски президент Мухамаду Бухари, президентът Тръмп подчерта: „Дълбоко съм обезпокоен от убийствата на християни в Нигерия. Това е недопустимо. Трябва да се спре.“ Пак Тръмп официално включи Нигерия в списъка на държавите от особена загриженост през 2020 г. заради грубите нарушения на религиозната свобода. Година по-късно обаче либерал-прогресистката администрация на Джо Байдън извади Нигерия от списъка - решение, което предизвика унищожителната критика на Американската комисия по международна религиозна свобода (USCIRF), нарекла го „необяснимо“. Сега Тръмп отново поставя този въпрос, но с още по-голяма категоричност.

Какво предизвика това предупреждение? В сърцето на Африка, в страна с над двеста и двайсет милиона души, се разиграва една от мълчаливо подминаваните човешки трагедии на нашето време. В Нигерия хиляди християни са избивани, изтезавани, отвличани и прогонвани всяка година заради своята вяра. Не става дума за изолирани сблъсъци между отделни общности, а за системно, устойчиво, религиозно мотивирано насилие. Нигерия е федерална република с конституция, която на книга гарантира свобода на религията. Но фактическата реалност няма нищо общо с нормативните текстове. Тъкмо обратното - горящи храмове, обезглавени свещеници, опожарени села, изтрити от картата енории, тероризирани християнски селища.

Фактите са безпощадно ясни. Според годишния доклад „World Watch List 2024“ на международната организация „Open Doors International“ над 365 милиона християни по света живеят под натиск, репресии или заплаха за живота си заради вярата си - приблизително всеки седми християнин на планетата. Само през периода 2022 г.-2023 г. 4 998 християни са били убити по религиозни подбуди, като около 90 процента от всички тези убийства са извършени именно в Нигерия. Това означава, че на всеки два часа в тази държава загива човек, само защото е християнин.

През 2024 г. „Open Doors“ отчита 3 100 убити и 2 830 отвлечени нигерийски християни. През първите седем месеца на 2025 г. местната правозащитна организация „Intersociety“ съобщава за над 7 000 убити - цифра, която шокира дори наблюдателите, свикнали с хроничното религиозно насилие. Тази вълна от терор започна през 2009 г., когато джихадистката групировка „Боко Харам“ започна своята война срещу западното образование и християнската култура. Оттогава повече от 50 000 нигерийски християни са убити, над 18 000 църкви и училища са разрушени или опожарени, а милиони хора са разселени. В някои райони цели християнски общности са унищожени до крак.

Терорът се провежда организирано. Обикновено през нощта въоръжени нападатели от радикализирани ислямистки милиции или бойци на Ислямска държава - Западна Африка (ISWAP) обкръжават християнски села, подпалват домовете, стрелят по бягащите, унищожават храмове и изнасилват и отвличат жени и деца.

Свещениците често са първите жертви, защото в Нигерия църквата е не просто духовен център, а опора на социалния ред. През 2022 г. бе атакувана католическата църква „Св. Франциск“ в Ово - по време на литургия на Петдесетница бяха избити 40 души. Жертвите не се избират случайно - нападенията се планират в неделни дни, насочени са към християнски села и са придружени от религиозни лозунги. Това е насилие с идеологически заряд, което цели изтласкването на християнското население от централните и северните части на страната и неговото маргинализиране в обществото.

Най-тревожното е бездействието на властите. Федералната армия често пристига часове след нападенията, а понякога изобщо не се появява. Нападателите рядко биват арестувани. Жертвите не получават защита, нито справедливост. Това поражда чувство за безнаказаност, което насърчава нови атаки и произвол. В някои щати на Нигерия действа и ислямското шариатско право, което допълнително ограничава свободата на религията и позволява преследване по обвинения в „богохулство“ - понятие, достатъчно неясно и прилагано достатъчно произволно, за да обоснове всяко насилие и всяко зверство.

Трагедията на християните в Нигерия е нещо повече от поредния геноцид в африканските „кралства на Калибан“. Християнството в Нигерия е не само вяра, а и цивилизационна идентичност. То е в основата на образователната система, на медицината, на социалните грижи на страната. Християнските мисии са създали училища, болници и университети, които днес обслужват милиони хора, независимо от религията им. Унищожаването на тези структури не е само насилие над вярващи, а разрушаване на културната и социалната инфраструктура на страната, което носи взривоопасния потенциал да я превърне в поредната дивашка ислямистка пустош от типа на Сирия или Сомалия.

Над шестнайсет милиона християни в подсахарска Африка са били принудени да напуснат домовете си заради насилие и преследване, като най-големият дял от тях е именно в Нигерия. Хиляди от тези хора живеят в лагери - без храна, без вода, без защита. Там децата растат сред пепелта на изгорените села, а младите губят надежда. Във време, когато светът се кълне в универсалността на човешките права, това е ужасяващ парадокс.

Заради всичко това тази трагедия не е вътрешен проблем на една държава. Тя е огледало за състоянието на международната общност. Когато тя се мобилизира при всяко нарушение на права - например на трансджендърите - но остава безмълвна, когато хиляди християни са избивани системно, това вече не е политика и не е правозащитна дейност. Това е цинично лицемерие и зле прикрит либерален фашизъм.

Ако една от най-големите и влиятелни държави на Африка може безнаказано да позволи изтреблението на част от гражданите си заради тяхната християнска вяра, това е поражение не само за Нигерия, а за Свободния свят, формиран именно на основата на ценностите на юдео-християнската цивилизация.

Няма никакъв смисъл да се разчита на ООН да решава подобни проблеми. Международната организация отдавна е изчерпала своя смисъл и мисия, попадайки в плен и блокирана от авторитарните режими. Нужна е активната намеса на САЩ и Доналд Тръмп. Те вече направиха първата стъпка, като назоваха нещата с истинското им име: в Нигерия се извършва системно престъпление срещу човечеството.

Кръвта на нигерийските християни е зов, който пресича граници, раси и езици. Тя ни напомня, че свободата на вярата е неотделима от свободата изобщо и че мисията на Свободния свят е да пази Свободата от мракобесието на авторитарните и ислямистките режими по всички азимути.