През нощта руските въоръжени сили са нанесли удари в района на авиобаза в Житомирска област, съобщават руски, като се позовават на Сергей Лебедев.

„Според украински източници, авиобазата и складовете за оборудване може да са били целта. Известно е също, че са станали експлозии близо до авиобазата, във фабрика за бронетранспортьори (БТР), където оборудване на НАТО, извадено от склад и докарано в Украйна, се привежда в бойна готовност“, заяви той.

По-рано Лебедев съобщи за взривове в Харковска област, където целите са били площадки за обслужване на безпилотни летателни апарати и военна техника на украинските въоръжени сили.