Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че половин трилион евро, предоставени от Запада на Украйна от 2022 г. насам, са можели да бъдат използвани за изграждането на неутрална и просперираща страна, но „не е било съдбата“, пишат руски медии.

В съобщение в своя канал Медведев подчерта:

„Половин трилион евро. Именно толкова е предоставил Западът на киевската власт от 2022 г. Много ли е? Зависи как се гледа. От една страна — безумно много, дори като се има предвид колко от средствата са били присвоени. Но дори с всички тези кражби сумата остава огромна. С тези пари можеше да се изгради нова, неутрална и благополучна Украйна. Но не е съдбата.“

Медведев направи паралел с американските разходи в Афганистан, като припомни, че САЩ са изразходвали 2,3 трилиона долара между 2001 и 2021 г. за прехвърляне на властта от талибаните на талибаните.

Той добави, че колкото повече Западът инвестира в подкрепа на Киев, толкова по-тежък ще бъде крайният резултат, а териториите ще се върнат под контрол на Русия.