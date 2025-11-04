Хиляди мигранти подменят тъканта на Европа, гибелта ѝ е необратима

Брюксел е най-тъжният град на света, от него струи опустошението, подмяната на християнската същност, препрограмирането на европейския код, този град е финалът на всичко

Брюксел. Един руски писател преди време беше казал, че на всеки мъдър човек се падали хиляда пияни глупаци, това била тяхната национална пропорция.

Сега, като се разхождам из нощен Брюксел, засичам пропорцията: на всяка брюкселска цивилизационна красота се падат хиляди мигранти, които подменят тъканта на Европа.

Вече нещата са напълно изпуснати и загубата на онази Европа, която помним, е необратима.

Брюксел е най-тъжният град на света, от него струи опустошението, подмяната на християнската същност, препрограмирането на европейския код, този град е финалът на всичко.

Идва нов свят, в който Европа на духа, на благодатта, на катедралите и културните храмове, ще бъде заменена с Европа на безпорядъка, на клошарите и мръсотията, на съществата с неясен пол и на конфесионалните сблъсъци.

Това е тотално заличаване. Нашата Европа умира. Тяхната Европа ще продължи да съществува като някаква абсолютна противоположност на самата себе си.

Всеки истински европеец изпитва дълбока болка от този факт.

И все пак процесът на претопяване се движи.

Всички империи са унищожени от варвари, от брутални тълпи, които са претендирали да премахнат предразсъдъците спрямо тях и да получат своя дял. Във всяко варварство има зародиш на следваща цивилизация.

Днес Европа не умира от насилие. А от неспособност да осъзнае, че умира. Хибридна война!