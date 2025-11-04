„Посейдон“ – новото ядрено оръжие на Русия и посланието, което Кремъл отправи

Президентът Владимир Путин обяви миналата седмица, че Русия е извършила успешен тест на ядрено торпедо „Посейдон“, съобщи Ройтерс. По сведения на военни анализатори това оръжие може да предизвика разрушителни радиоактивни вълни и да нанесе тежки поражения на крайбрежни зони.

Този тест бе демонстриран в контекста на засилените критики и напрежение между Путин и американския президент Доналд Тръмп, отбелязва агенцията. Руският лидер през последните седмици съчетаваше изпитанието на „Посейдон“ с други военни демонстрации — тест на крилатата ракета „Буревестник“ на 21 октомври и ядрени учения на 22 октомври, като начин да покаже ядрената мощ на страната си.

„Посейдон“ е сред шестте рускo проекта за т.нар. „супероръжия“, представени преди инвазията в Украйна и разглеждани от експерти като инструмент за натиск в преговорите за разоръжаване със САЩ, пише „Ню Йорк Таймс“. Първите съмнения за съществуването му датират от 2015 г., когато апаратът беше показан по държавната телевизия, но до момента информацията остава ограничена и често непотвърдена.

Според руски медии „Посейдон“ е дълъг около 20 метра, с диаметър 1,8 метра и тегло около 100 тона. Анализатори предполагат, че носи ядрена бойна глава до два мегатона и вероятно се задвижва от малък атомен реактор с охлаждане чрез течен метал. Това би му дало практически неограничен обхват и възможност да се движи дълго време под вода.

Експертите по контрол на въоръжението предупреждават, че подобен тип оръжия нарушават традиционните правила на ядрено възпиране и могат да служат предимно като заплашителен инструмент — „смъртоносна карта“ за принуждаване на противника да отстъпи. Някои анализатори, сред които Марк Галеоти, го оценяват като оръжие, „подходящо за Армагедон“ — твърде разрушително, за да бъде използвано, освен в краен случай.

Руски официални лица, включително сенатор Константин Косачев, представят тези нови разработки като ответ на западната военна доминация и на оттеглянето от споразуменията за контрол над въоръжението от епохата на Студената война, според „Вашингтон Пост“. Западните издания и анализатори обаче подчертават, че по-важен от самото оръжие е моментът и политическото послание, което Москва изпраща — особено в светлината на влошаващите се преговорни перспективи между САЩ, Русия и Украйна.

След отмяната на планирана среща на върха между Тръмп и Путин и последвалите санкции срещу руски петролни компании, геополитическият фон остава напрегнат. Според експерти руските тестове целят да демонстрират, че Москва разполага с влияние и средства за натиск — както върху САЩ, така и върху други потенциални противници.