Украйна унищожи щаба на мощното руско подразделение „Рубикон“

Щабът на едно от най-мощните руски подразделения „Рубикон“ е бил унищожен при удар в окупираната Авдеевка, Донецка област. Това съобщи Главното разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна, цитирано от УНИАН.

По данни на ГУР, украински войници са открили позицията на руските сили в порутена сграда в града и са насочили дрон FPV-2 с 105-килограмова бойна глава към целта. Ударът е унищожил щаба и е ликвидирал офицери и оператори на безпилотните системи на „Рубикон“.

Разузнаването уточнява, че подразделението „Рубикон“ е сред най-боеспособните в руската армия и е специализирано в използването на бойни дронове по време на войната срещу Украйна. Москва отделя значителни ресурси за поддръжката му, отбелязват от ГУР.