Експлозии в Русия: Дронове удариха рафинерии на „Лукойл“ и „Сибур“ (ВИДЕО)

През нощта на 4 ноември мощни експлозии разтърсиха индустриалната зона на град Кстово, Нижегородска област в Русия. Според информация на руски източници и Telegram канала Astra, цел на атаката са били нефтохимическият завод „СИБУР-Кстово“ и нефтената рафинерия на „Лукойл“.

Местни жители съобщават, че около полунощ над града се е издигнала ярка огнена топка, последвана от пожар, който е бил заснет от очевидци. Видео, заснето от село Новоликеево, показва мащаба на взрива, а анализ на Astra потвърждава, че пламъците са обхванали югоизточната част на индустриалния комплекс, където се намират двете предприятия.

Заводът „СИБУР-Кстово“ произвежда етилен, пропилен, бензен и въглеводородни фракции, като според украински медии – някои от тях могат да се използват като компоненти за взривни вещества.

Също така, според медийни съобщения, ''Лукойл - Нижегороднефтеоргсинтез'' е една от водещите рафинерии в Русия. Тя е важна за снабдяването на Московска област, която представлява около 30% от потреблението на бензин в страната. Така бензинът от рафинерията в Нижни Новгород е доставян до Москва по тръбопровод. Инсталираният капацитет за първична преработка на петрол е около 17 милиона тона годишно. Предприятието произвежда повече от 50 вида продукти: автомобилни, авиационни и дизелови горива; както и нефтен битум, парафини и др.

Това е поредна атака срещу енергийната инфраструктура в региона. В началото на годината дронове, приписвани на украинското разузнаване, удариха нефтената база на „Лукойл“ в същия град.