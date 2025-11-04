Данък сгради без увеличение

Много общини не са готови за промяна на правилата за определяне на такса смет

С бюджета за 2026 г. няма да изпълним препоръките на МВФ и Световната банка

Пазарните цени нараснаха

Данък сгради няма да бъде увеличаван от началото на 2026 г. Това предвижда проектът на бюджет, подготвен от Министерство на финансите. Както “Труд news” написа, едно от предложенията при подготовката на бюджета за следващата година беше вдигане на данъчните оценки на недвижимите имоти с 40 на сто. Това би довело до увеличаване и на самия размер на данък сгради с 40 на сто, ако общинските съвети не променят ставките на налога.

Вдигане на данък сгради в България препоръчаха от Световната банка и Международния валутен фонд (МВФ). Като мотив от Световната банка посочиха, че данъчните оценки на къщите и апартаментите са много по-ниски от действителната пазарна цени на недвижимите имоти. Разликата между пазарните цени и данъчните оценки на имотите в София е средно 3,5-4,5 пъти, а за луксозните имоти пазарната цена е 4-4,5 пъти по-висока от данъчната оценка, посочиха от Световната банка. В туристически райони по крайбрежието, като Царево, разликата може да достигне до четири пъти. Всъщност от Световната банка искаха вдигане на данъците върху имотите на хората, а това, че данъчните оценки са ниски е само формалният повод за това. Но партиите в управляващото мнозинство не са се поддали на натиска от международните финансови институции за вдигане на данък сгради. Всъщност общинските съвети и сега могат да гласуват увеличение на ставката на данъка и така събираните от тях налози да бъдат увеличени, без да има решение на парламента за вдигане на данъчните оценки.

Заедно с приемането на бюджета за 2026 г. парламентът ще трябва да разгледа и въпроса за начина за определяне на такса смет. Действащите в момента закони предвиждат от началото на следващата година такса смет да не бъде определяна според данъчната оценка на имота, а на база количеството изхвърлен боклук. Всяка община има право да избере метод за определяне на изхвърляния боклук - на база кофи с определена вместимост, които се събират на определен период от време, на база пликове, които да бъдат продавани на домакинствата, или на база брой живеещи в имота. Но много общини в страната още не са готови да въведат плащане на такса смет на база брой жители или изхвърлени количества. Освен това всички разчети показват, че размерът на такса смет за домакинствата трябва да нарасне няколко пъти, ако бъде въведен принципът таксата да зависи от количеството боклук или броя на жителите. При този начин за определяне на такса смет фирмите ще плащат по-малко и необходимата сума за покриване на разходите за събиране на сметта, ще трябва да бъдат покрити от домакинствата. Затова общините предлагат да бъде дадена възможност общините, които още не са готови с промяна на начина за определяне на такса смет, да направят промените в срок до три години.

Вдигат минималната пенсия на 346,87 евро

Вдовишките добавки остават 30 на сто

Запазват “швейцарското правило”

Пенсиите ще бъдат увеличени по “швейцарското правило” и през следващата година, но вдовишките добавки остават без промяна.

Вдовишките добавки към пенсиите остават в размер 30 на сто от пенсията на починалия съпруг в проекта на бюджет за 2026 г. Неотдавна премиерът Росен Желязков заяви, че правителството работи през следващата година вдовишките добавки да бъдат увеличени на 35 на сто. Но в крайна сметка, за да бъде ограничен бюджетният дефицит, тази идея е отпаднала, въпреки планираното вдигане на осигуровките за пенсия с 2 на сто.

И през следващата година пенсиите ще бъдат осъвремени по “швейцарското правило”, каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов преди заседание на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, който одобри бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. Повторното гледане на бюджета на ДОО от Надзорния съвет на НОИ се наложи, след като управляващите промениха предварителното си намерение минималната заплата да бъде 605 евро и обезщетението за гледане на дете през втората година да остане замразено.

Очертава се пенсиите да бъдат вдигнати със 7-8% от средата на следващата година. Предварителните разчети показват, че минималната пенсия за стаж и възраст от 1 юли 2026 г. ще бъде 346,87 евро, което прави 678,23 лв. В момента минималната пенсия е 630,50 лв.

“Не позволихме по никакъв начин най-уязвимите хора в тези трудни условия да бъдат засегнати”, заяви Гуцанов. Средният размер на пенсията на един пенсионер се предвижда да достигне 541,20 евро, или 1058,50 лв. Минималната пенсия за инвалидност ще стане 392,10 евро, или 766,88 лв. Реалното увеличение на пенсиите за следващата година се очаква да бъде 4,8%, тъй като прогнозната средногодишна инфлация за 2026 г. е 3,5%. Брутният коефициент на заместване на дохода, тоест размерът на пенсиите спрямо средния осигурителен доход, за следващата година се очаква да бъде 53,1%, а нетният коефициент на заместване, след удържане на налози върху осигурителните доходи, ще бъде 69,1 на сто.

Максималният осигурителен доход през следващата година ще бъде вдигнат от 4130 лв. на 2352 евро (4600 лв.). Максималната пенсия остава без промяна на 3400 лв. (1738 евро).

Броят на пенсионерите през следващата година е планирано да достигне 2 066 700 човека, което представлява увеличение със 7 хил. спрямо настоящата година. Министър Гуцанов отбеляза, че малко над 25 млрд. лв. са средствата, които са необходими за пенсии през следващата година, а към 11 млрд. лв. от тях идват пряко от бюджета. Той припомни, че Народното събрание взе решение за изготвяне на пътна карта за стабилизиране на пенсионната система, а дейностите по нея бяха възложени на Министерството на труда и социалната политика и на Министерството на финансите.

Министър Гуцанов отбеляза, че виждането възрастта за пенсиониране да не се вдига по никакъв начин е възприето от всички. “В Министерството на труда и социалната политика не сме се отказали от борбата със сивата икономика, а продължаваме изключително активно. И аз продължавам да смятам, че най-големият резерв в страната ни е именно в борбата със сивата икономика. И ще видите след няколко седмици до месец следващите действия от страна на нашето министерство”, допълни министър Гуцанов.

Дават 460 евро през втората година от майчинството

Майките взимат 345 евро, ако се върнат на работа

Парите за майките през втората година нарастват на 460,17 евро.

Обезщетението за отглеждане на дете през втората година от майчинството се покачва от сегашните 780 лв. (398,81 евро) на 900 лв. за следващата година, което прави 460,17 евро. Това потвърди министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. Увеличението на майчинските през втората година е с 15,4 на сто.

“Това, което е по-важно - досега майките получаваха 50% от 780 лв., ако се върнат на работа през втората година. Сега ще получават 75% от 900 лв. Така им помагаме, като ги стимулираме да се върнат в икономиката и заедно с това им даваме възможност да гледат децата си”, заяви министър Гуцанов. Ако жените изберат да се върнат на работа през втората година от майчинството си, ще получават 675 лв. (345 евро) вместо досегашните 390 лв. Министър Гуцанов отбеляза, че без диалог между всички в управляващата коалиция това нямаше да е възможно.

“Минималната работна заплата става 1213 лв. (620,20 евро). Видяхте, че бяха избегнати всички напрежения и протести от страна на синдикатите, което също е безспорно правилното решение”, допълни министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

Пуснаха нов дълг тази година за 17 млрд. лв.

Новият държавен дълг е до 10,5 млрд. евро



Към края на август борчовете са 61,25 млрд. лв.

От началото на годината досега пуснатият нов държавен дълг е за над 17 млрд. лв.

Пускането на нов държавен дълг в размер до 10,5 млрд. евро е планирано в бюджета за следващата година. Планираният нов дълг е пореден рекорд след като в бюджета за настоящата година е записано, че максималният размер на новия дълг, който може да бъде поет през годината, е 18,9 млрд. лв. Новият държавен дълг ще бъде използван предимно за плащане по стари задължения, както и за покриване на бюджетния дефицит.

През настоящата година вече е пласиран нов държавен дълг в размер над 17 млрд. лв. Това влиза в ограничението, предвидено в закона за бюджета, като през оставащите два месеца до края на годината може да бъде пуснат нов държавен дълг в размер до 1,9 млрд. лв.

На международните пазари през настоящата година България пласира нови еврооблигации на два пъти. Държавен дълг за 4 млрд. евро беше пласиран в края на април, а след това в средата на юли за още 3,2 млрд. евро. При първото излизане на международните пазари бяха пласирани еврооблигации в два транша със срок 9 г. и 13 г. При второто излизане на международните пазари също бяха пласирани еврооблигации в два транша със срок от 10 г. и 20 г. Освен това на вътрешния пазар от началото на годината са пласирани държавни ценни книжа за 3 млрд. лв. От началото на годината досега са проведени 12 аукциона на БНБ, на които бяха пласирани книжата.

Настояват за повече пари в бюджета на НЗОК

Фармацевти: Има риск от липса на лекарства



Разликата е близо 1 млрд. лв.

За договорни клаузи за поддържане на минимални запаси и стимулиране на местното производство, настояват фармацевтите.

Семейните фармацевти предупреждават за риск при доставките на лекарства, казват че се създават животозастрашаващи липси на медикаменти.

Инициативният комитет от магистър-фармацевти (ИКМФ), който обединява собствениците на над 700 семейни аптеки в страната, внесе официално становище до председателя на парламентарната Комисия по здравеопазване проф. Костадин Ангелов, министъра на финансите г-жа Теменужка Петкова и управителя на НЗОК доц. Стефановски относно бюджета на Здравната каса и държавния бюджет за 2026 г.

В документа се обръща внимание върху необходимостта от финансова предвидимост и стабилност в системата на лекарствените доставки, за да бъде гарантиран непрекъснат достъп на пациентите до медикаменти.

Според анализа на ИКМФ, проектобюджетът на НЗОК за 2026 г. предвижда разходи за лекарства в размер на около 2,3 млрд. лв., докато реалните плащания за 2025 г. се очаква да достигнат 3,3 млрд. лв.

Разликата от близо 1 млрд. лв. поставя под напрежение цялата верига на снабдяване и може да окаже отражение върху дейността на аптеките, дистрибуторите и производителите.

ИКМФ посочва, че когато бюджетът не отчита реалния обем на терапевтичните нужди, възниква риск от забавяне на плащания, ограничена наличност и трудности при логистиката на определени групи лекарства - особено иновативни и животоподдържащи терапии, предупреждават фармацевтите.

“Бюджетът за лекарства следва да бъде основан на реалистични прогнози и да отразява действителните нужди на здравната система. Стабилността на веригата за доставки е част от националната сигурност и изисква ясни гаранции за устойчивост”, се подчертава в становището, подписано от председателя на Инициативния комитет от магистър-фармацевти Аделина Любенова.

В документа са предложени конкретни препоръки за устойчивост на лекарствената политика през 2026 г. Сред тях:

- увеличаване на бюджетната рамка за лекарства в съответствие с реалното потребление;

- създаване на резервен механизъм (“буфер”) от 5-10% от средствата за медикаменти, който да се активира при преразход;

- предвиждане на стимули за националните дистрибутори и семейните аптеки, които са стълб в лекарствоснабдяването;

- договорни клаузи за поддържане на минимални запаси и стимулиране на местното производство и логистика;

- повишаване на прозрачността чрез регулярна отчетност за реалното изпълнение на бюджета за лекарства.

“Стабилната лекарствена среда е гаранция за предвидимо финансиране и спокойствие както за пациентите, така и за бизнеса. Ефективното планиране е пътят към устойчивост и защита на здравната система”, се казва още в становището на Инициативния комитет от магистър-фармацевти.

По-висок ръст от средния за бюджетния сектор

Не е уточнен процентът увеличение на учителските заплати

Процентът, с който догодина ще бъдат увеличени учителските заплати, все още не окончателно уточнен. Това каза министърът на образованието Красимир Вълчев.

“Имаме едни разчетени средства, но е въпрос на разговори със синдикатите откога и с колко да увеличим възнагражденията. Аз това, което си позволих да кажа е, че увеличението ще бъде по-високо от средното за бюджетния сектор. Знаете, опитваме се да следваме тази политика учителските заплати да са 125 процента от средните за страната. Имаме малко изоставане от нея, но се стараем да я следваме”, каза Вълчев.

Просветният министър коментира темата в белослатинското село Търнава, където участва в откриването на физкултурна зала в Основно училище “Христо Ботев”. Спортният салон е изграден с 1 500 000 лева по програма на Министерството на образованието.