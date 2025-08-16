Езикът на тялото на Путин и Тръмп: Двама стари приятели, изключително щастливи да се видят отново

Езикът на тялото е този, който се предава информация без думи чрез жестове и изражения на лицето. След срещата на американския президент Доналд Тръмп с руския му колега Владимир Путин, експертите побързаха да разчетат чувствата на двамата лидери.

Според психологът и експерт по невербален език Питър Колет на пресконференцията след срещата на върха Тръмп е изглеждал разочарован.

„Когато сравните срещата на пистата с това, което се случи на пресконференцията, създавате впечатлението, че това са два напълно различни свята, със сигурност по отношение на езика на тялото“, обясни той пред Sky News.

Колет отбеляза, че когато Тръмп и Путин се срещнали на пистата, след като руският лидер кацнал в Аляска, двамата се потупали по рамото - жест, който обикновено е „напомняне за статус“.

Началото било много повече за „приятелство, дружба и близост – сякаш основната грижа на Тръмп е била да спечели Путин на своя страна“, обясни Колет. „Чрез езика на тялото си те създадоха ясното усещане, че са двама стари приятели, изключително щастливи да се видят отново“, обясни психологът, което „контрастира с това, което обикновено се случва, когато Тръмп се среща с други държавни глави“, отбеляза той.

Но на пресконференцията, последвала съществените разговори с Путин, езикът на тялото на американския президент се беше променил значително.

„Мисля, че има много информация, много малки улики в езика на тялото му, които подсказват, че не е бил щастлив“, смята Колет.

Той посочи, че Тръмп не е обръщал „много внимание“ на Путин, докато е говорил, и добави: „Всъщност той не искаше да погледне Путин, защото Путин му напомня за неуспеха му да постигне споразумение при тези условия.“

Стиснатите устни бяха „жест на самоконтрол“ и показваха, че всъщност си мисли нещо, което не смее да каже.

Тръмп беше човек, който изглеждаше „разочарован“, но „той се справя доста добре с убеждаването на себе си – и на нас – че бъдещето е обещаващо и че предстоят добри неща“, отбеляза психологът.

Той добави: „Но ако прочетете езика на тялото му, можете да видите, че в ума му се случва нещо друго, нещо, което вероятно не е разпознато на този етап, а именно: „По дяволите, със сигурност не се получи така, както се надявах“, заключи експертът.