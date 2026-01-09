Труд
Новини
Свят
Америка
Тръмп извади САЩ от ключови международни агенции (Инфографика)
Автор:
Труд news
Америка
21:05
09.01.2026
Още от
(Америка)
21:30
09.01.2026
Дом на САЩ отваря Тръмп в Давос
18:36
09.01.2026
Делото за митата на Тръмп: Върховният съд на САЩ няма да се произнесе днес
17:43
09.01.2026
Шефове на петролни компании ще се срещнат с Тръмп за Венецуела
16:25
09.01.2026
САЩ могат да конфискуват руския оръжеен арсенал във Венецуела
16:13
09.01.2026
САЩ задържаха още един танкер от "сенчестия флот" (ВИДЕО)
14:52
09.01.2026
Мексико ли е следващата цел? Тръмп готви сухопътна операция
14:05
09.01.2026
САЩ увеличават производството на SM-6, за да защитят флота си от руските ракети „Кинжал“ и „Циркон“ (ВИДЕО)
09:29
09.01.2026
Илон Мъск изстрелва в орбита тайния военен интернет на Америка
Мнения
Еврото дойде - какво следва? Виктор Блъсков и Стоян Панчев (ВИДЕО)
17:38
09.01.2026
372
Виктор Блъсков
Държавна пенсия на промоционални цени
10:00
09.01.2026
2 317
Стефан Кючуков
Българската енергетика загуби своята независимост
09:30
09.01.2026
1 484
Боян Рашев
Алчността на Швейцария, която убива
07:00
09.01.2026
3 235
Румен Михайлов
430 лекарства изчезнаха от пазара за година
10:00
08.01.2026
1 471
Труд news
Търсят се опитни политици
07:00
08.01.2026
1 385
Доц. д-р Йордан Величков