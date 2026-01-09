Делото за митата на Тръмп: Върховният съд на САЩ няма да се произнесе днес

Върховният съд на САЩ няма да се произнесе днес по делото, което оспорва законността на глобалните мита, наложени от президента Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Съдът е издал решение по наказателно дело, но не е обявил дали и кога ще разгледа спора за митата. Върховният съд обичайно не оповестява предварително кои дела ще бъдат включени в дневния му ред.

Делото представлява сериозен тест за обхвата на президентските правомощия и за готовността на съда да постави граници на използването на извънредни законови механизми от страна на президента. Решението ще има потенциално отражение върху световната икономика, особено след завръщането на Тръмп в Белия дом през януари 2025 г.

По време на устните пледоарии на 5 ноември съдии както от консервативния, така и от либералния лагер изразиха съмнения относно законността на митата, наложени въз основа на Закона за международни извънредни икономически правомощия от 1977 г., предназначен за национални извънредни ситуации. Администрацията на Тръмп обжалва решенията на по-ниските съдилища, които постановиха, че президентът е превишил правомощията си.

Самият Тръмп защити митническата си политика, като заяви, че ставките „укрепиха финансово Съединените щати“. В публикация в социалните мрежи на 2 януари той посочи, че решение на Върховния съд срещу митата би било „ужасен удар за страната“.