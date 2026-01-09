Дом на САЩ отваря Тръмп в Давос

Вашингтон с „посолство“ на централната улица на швейцарския зимен курорт

Ангажиментът на администрацията на Доналд Тръмп за силно присъствие на събитието е безпрецедентен

Президентът води лично американската делегацията на Световния икономически форум

Президентът на САЩ Доналд Тръмп твърдо възнамерява преди Гренландия да завладее швейцарския зимен курорт Давос. Тази перспектива очерта вчера съвсем насериозно най-тиражираният италиански всекидневник “Кориере дела сера”, който постави над нарочната си дописка следното многозначително заглавие:

“Гренландия ли? Не, истинската инвазия на Тръмп е в Давос: САЩ откриват официална централа на Световния икономически форум”.

Традиционната годишна среща на държавни глави, премиери, стопански босове, финансисти и гурута на информатиката ще се състои от 19 до 23 януари и за неин лозунг е обявено красноречивото за времето ни словосъчетание - “Духа на диалога”.

Организаторите очакват към 2500 официални гости, които би трябвало да участват в дебати по проблемите на бъдещето, да определят приоритетите в борбата за справяне с глобалните предизвикателства и да отправят призиви за смели колективни действия в името на тяхното елеминиране.

Ангажиментът на администрацията на Доналд Тръмп за силно присъствие на събитието е безпрецедентен. - коментира “Кориере дела сера”. Може да му се вярва, тъй като всекидневникът използва като източник за дописката си меродавната американска журналистическа платформа “Семафор”, чиито шефове са популярни и точни бивши водещи пера на в. “Ню Йорк Таймс” и на агенцията за икономически и финансови новини “Блумбърг”.

А ангажиментът на правителството на САЩ към форума е безпрецедентен, не само защото начело на тяхната делегация в Давос ще бъде самият Доналд Тръмп. Присъствието на Америка ще бъде от мощно, по-мощно, тоест невиждано, тъй като президентът ще бъде придружен от личности на върха на стопанския и дипломатическия елит във Вашингтон. Става дума за министъра на финансите Скот Бесент, за министъра на търговията Хауърд Лътник, официалния въшнотърговски представител Джеймисън Гриър, пратеника на Тръмп по външната политика Стив Уиткоф, “царя” на изкуствения интелект и криптовалутите - Дейвид Сакс, директора на отдела за научна политика на Белия дом - Майкъл Крациос и директора заа медицинската политика - Мехмет Оз.

Както подчертава “Кориере дела сера”, за намерението на Тръмп да доминира дневния ред на Световния икономически форум в Давос свидетелства фактът, че за първи път на централната алея на алпийския курорт ще отвори врати “Дом на САЩ” или нещо като “посолство”. То ще бъде официалната щаб-квартира, където ще отседне американската делегация, като разкриването му било станало с щедрата финансова благословия на Държавния департамент във Вашингтон. Решението за създаването на подобни “къщи” в Давос - обяснява “Кориере дела сера”, - обикновено се взема с цел реклама от нововъзникващи средно големи сили - монархиите от Персийския залив, Русия преди няколко години и от страните в Южна Азия. Сега Съединените щати ще направят същото, несъмнено с цел да демонстрират максимално своята мощ - изтъква италианският вестник.

Според всекидневника присъствието на Тръмп на форума било довело до промяна на дневния ред на срещата. Като вече темите за дискусиите изглеждали далеч по-подходящи за САЩ, тъй като много малко щяло да се говори за глобалното затопляне или бежанската криза, за електрическите автомобили или за протекционизма. И в обсъжданията от 19 до 23 януари ударението щяло да поставено върху любимите на Вашингтон проблеми за изкуствения интелект, полупроводниците или дирижирането на световните финанси от фондовата борса на “Уолстрийт”.