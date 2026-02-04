Научна фантастика на живо: Американски кораб стреля с бойния лазер HELIOS срещу рояци дронове (ВИДЕО)

По време на тримесечния си отчет до инвеститорите, Lockheed Martin обяви, че през есента на 2025 г. ще проведе тестове на своя боен лазер с високоенергиен лазер с интегрирано оптично заслепяване и наблюдение (HELIOS), инсталиран на борда на разрушителя от клас Arleigh Burke USS Preble.

Съобщава се, че по време на тестовете лазерът е ударил четири дрона, вероятно последователно.

Тоест, вероятно е било тествано колко бързо HELIOS е способен да превключва между цели и да противодейства на рояци от дронове. Това съобщава The War Zone.

Заслужава да се отбележи, че макар това да е първият път, в който HELIOS удря няколко дрона подред, това не са първите тестови изстрелвания. Да, още през 2024 г. се проведоха първите тестове, по време на които беше уцелен един дрон.

Интеграцията на HELIOS на борда на разрушителя USS Preble се състоя през 2022 г. Оттогава USS Preble остава единственият кораб, оборудван с тази система. Планира се обаче в бъдеще да бъдат оборудвани още кораби, включително от други типове.

В момента мощността на лазера HELIOS е 60 киловата, но в бъдеще се планира тази цифра да се увеличи до 150 киловата, което ще позволи много по-бързо и по-ефективно насочване, а евентуално дори и възможност за поразяване на крилати ракети. Поради факта, че това е лазерна система, която изисква само електричество, HELIOS разполага с практически безкраен запас от боеприпаси.

Освен това, цената на поразяването на цел с HELIOS е стотинка. Което, разбира се, не може да се каже за цената на самата система, защото в момента лазерите и тяхната поддръжка струват много пари. Освен че лети с дронове, тя е способна да поразява и надводни цели, като лодки и военноморски дронове.

Тази способност е изключително важна в съвременната война, когато един кораб може да бъде атакуван едновременно от десетки евтини дронове, както въздушни, така и надводни. А харченето на скъпи управляеми ракети на стойност стотици хиляди долари за тях е, първо, скъпо, и второ, боеприпасите бързо ще свършат.

Системата HELIOS може не само директно да удря дронове, но и да заслепява сензорите на камерите им, без да унищожава самия дрон. В момента HELIOS все още е в етап на тестване и ранно серийно внедряване.

Но САЩ разполагат и с друга лазерна система, наречена Optical Dazzling Interdictor Navy (ODIN). Тя вече е започнала серийно внедряване и 9 разрушителя клас Arleigh Burke вече са въоръжени или ще бъдат въоръжени с нея . ODIN обаче има много по-малка мощност от HELIOS и е проектирана само за заслепяване на дронове и ракети.