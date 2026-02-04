Защо скулптор държи статуята на Тръмп като заложник

Това му е струвало много усилия

В леярна в хълмовете на Охайо се намира колосална бронзова статуя на президента Тръмп, която наскоро беше покрита със злато по поръчка на консорциум от предприемачи в областта на криптовалутите.

Това е произведение на изкуството на скулптора Алън Котрил, което показва Тръмп в Бътлър, Пенсилвания, стоящ и удрящ въздуха с юмрук, мигове след като е оцелял след куршума на потенциален атентатор.

Котрил първоначално изработи 18-футовата бронзова статуя преди втората инаугурация на Тръмп. През декември тя претърпя модификация: слой от 23,75-каратово златно фолио, нанесено в леярната му.

Това му е струвало много усилия. Само намирането на експерт по златно листо, който да е готов да работи по статуята на Тръмп, се оказа по-трудно от очакваното, и сега колосът заема място в леярната му, докато неговите покровители организират откриването от президента в неговия голф курорт Доръл във Флорида.

„Те ми дължат 91 200 долара“, каза той във вторник. „Те знаят, че статуята няма да си тръгне, докато не ми платят.“

Дъстин Стоктън, 44, един от неговите покровители, отказа да коментира гигантската статуя на Тръмп с новата й златна кожа, която предприемачите в криптовалути се надяваха да държат в тайна, докато не се намери подходящ повод президентът да я открие лично, пише The Times.

73-годишният Котрил е изработил бронзови статуи на 16 бивши президенти и на Томас Едисън, която стои в Статуарната зала в Капитолия. През август 2024 г. той получи обаждане от скулптор от Лас Вегас, който му каза: „Здрасти, искаш ли да направиш 4,5-метрова статуя на Тръмп?“

Той беше свързан по телефона с група от 16 предприемачи в областта на криптовалутите – един в Канада, а останалите предимно в САЩ – които искаха да създадат гигантска бронзова статуя на Тръмп в чест на оцеляването му след опита за покушение в Бътлър.

„Това беше повратна точка в световната история“, каза Стоктън пред The Times през 2025 г. „Би се стигнало до пълномащабна гражданска война.“ Те искали да запечатат „един от най-емблематичните моменти и да покажат своята признателност за това, че той е прегърнал криптовалутите“, каза той.

Първоначалният план беше статуята да бъде открита по време на встъпването в длъжност на Тръмп. Стоктън говори за това, че тя ще се извисява над Националния мол. Котрил, който каза, че е приел да го направи за 300 000 долара, трябваше да работи бързо.

Котрил и няколко членове на екипа му пристигнаха във Вашингтон, за да поставят статуята върху бетонна основа с тегло 6000 паунда, която бяха изработили. Планът в този момент беше да я инсталират в Capital One Arena в 1 часа сутринта на 19 януари, преди митинга, който Тръмп щеше да проведе в навечерието на встъпването си в длъжност.

Температурата беше спаднала драстично; парадът в деня на встъпването в длъжност трябваше да се проведе в арената и Тайните служби бяха загрижени от перспективата 18-футова скулптура, тежаща много хиляди паунда, да се извисява над всички тези хора, каза Котрил.

Така статуята остана в склад извън Вашингтон, а след това беше преместена в друг склад в Питсбърг. Всяко плащане, което той получи, закъсняваше с седмици, каза Котрил. „Трябваше да са платили миналата пролет.“ После поискаха да плащат на вноски. Но „най-големият проблем, който имах, е нарушаването на авторските права“, каза той.

Той разбра, че планът е бил статуята да обиколи страната, появявайки се на митинги и събития.

Котрил смята, че сега му дължат пари за инсталирането и съхранението на ремаркето на камиона в неговия имот, за което им е начислявал 300 долара на месец – но по-голямата част от неизплатения баланс е за правата върху изображението, каза той.

Всичко вече е готово. Стоктън, един от покровителите на Котрил, настоя, че на художника ще бъде платен както е договорено.