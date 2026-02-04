Бившият съпруг на Джил Байдън е обвинен в убийство

Първият съпруг на бившата първа дама Джил Байдън е обвинен в убийството на съпругата си в дома им в Делауеър в края на декември, съобщиха властите в прессъобщение, информира Асошиейтед прес. 77-годишният Уилям Стивънсън от Уилмингтън е бил женен за Джил Байдън от 1970 до 1975 г.

Говорителката на главния прокурор на Делауеър Каролин Харисън потвърди, че обвиняемият е бившият съпруг на Джил Байдън. От офиса на бившия президент и първата дама отказаха коментар.

Стивънсън остава в ареста, след като не е успял да плати гаранция в размер на 500 000 долара. Той е задържан в понеделник и обвинен в убийството на 64-годишната си съпруга Линда Стивънсън, настъпила на 28 декември.

Полицията е била повикана в дома им малко след 23:00 часа по сигнал за домашен спор. При пристигането си служителите са открили жената в безсъзнание в хола. Опитите за оказване на първа помощ са се оказали безуспешни.