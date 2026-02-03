Американският милиардер Илон Мъск смята, че САЩ са на прага на гражданска война. За това свидетелства коментарът му в социалната мрежа X.

Потребител на социалната мрежа Х публикува снимки от протестите и сблъсъците с полицията в Минеаполис с коментар: "Време е да се примирим с факта, че гражданската война 2.0 вече е започнала".

"Такова е усещането", коментира Мъск.

Feels like it — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2026

Наскоро в обхванатия от протести Минеаполис по време на федерална специална операция агенти на имиграционната служба (ICE) застреляха медицинския работник Алекс Прети. Това бе второто убийство, извършено от офицери на ICE през януари. По-рано резонанс предизвика убийството на феминистката Рене Гуд, след което започнаха протести срещу затягането на миграционната политика от администрацията на САЩ.