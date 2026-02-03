Финландия строи ледоразбивачи за САЩ

Около 60% от ледоразбивачите в света се произвеждат във Финландия

Финландия ще изгради нов флот от ледоразбивачи за Съединените щати, съобщават местни медии, като това се случва на фона на обтегнати отношения между Вашингтон и Европейския съюз и противоречивите планове на американския президент Доналд Тръмп за Гренландия.

Според данни на финландската държавна компания Arctia, която управлява националния флот, около 60% от ледоразбивачите в света се произвеждат във Финландия, а 80% са проектирани от финландски инженери.

„Финландия е уникална – всички наши пристанища могат да замръзнат през зимата. Без ледоразбивачи не можем да осигурим безопасен транспорт и доставки на стоки. Това е жизненоважно за живота на хората тук“, обясни директорът по устойчиво развитие на Arctia Юка Вийтанен пред AFP.

Интересът към Арктика расте, тъй като страни като Китай, Русия и САЩ се надпреварват да укрепят присъствието си и да осигурят достъп до природни ресурси. Много държави инвестират в модернизация на ледоразбивачните си флотове.

През октомври бе обявено, че американската брегова охрана ще придобие 11 нови ледоразбивача. Четири от тях ще бъдат построени във Финландия, а останалите седем – в САЩ. В момента САЩ разполагат само с три остарели кораба от този тип.

„Невъзможно е да се плува в Арктика без специализирани кораби. Финландия има дългогодишен опит и технологии, които са необходими за безопасна навигация в ледените води“, допълни Вийтанен.