САЩ свалиха ирански дрон в Арабско море, приближавал самолетоносача "Ейбрахам Линкълн"

САЩ свалиха ирански дрон, приближил се до самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" във водите на Арабско море, предаде Ройтерс.

Информацията бе потвърдена от говорителката на Белия дом Карълайн Левит в интервю за предаването "Америка Репортс" на телевизия "Фокс нюз". Левит каза също така, че преговорите с Иран по-късно тази седмица все още са планирани да се състоят.

По-рано Централното командване на въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) съобщи, че изтребител на Военноморските сили на САЩ е свалил ирански дрон, който се е приближил към самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" в Арабско море, предаде Асошиейтед прес.

В изявление, изпратено по електронната поща, СЕНТКОМ посочи, че дронът "се е приближил агресивно" към самолетоносача с "неясни намерения" и "е продължил да лети към плавателния съд въпреки мерките за деескалация, предприети от американските сили, действащи в международни води".

Американските военни заявиха, че свалянето на дрона е станало няколко часа преди друг инцидент, при който шест малки лодки на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) са се приближили до петролен танкер с американски екипаж, плаващ под американски флаг, докато е преминавал през Ормузкия проток.

Иранският боен дрон "Шахед 139" е бил свален от изтребител Ф-35, излетял от самолетоносача "Ейбрахам Линкълн", който според Централното командване на въоръжените сили на САЩ се е намирал на около 800 километра от южното крайбрежие на Иран. В изявлението на военните се казва още, че няма пострадали американски войници и няма повредено оборудване.