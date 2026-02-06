ЦРУ вече няма да публикува своя водещ годишен доклад „За състоянието на света“

Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ обяви в сряда преустановяването на публикуването на годишния си доклад „Състоянието на света“ - референтен аналитичен труд, който се публикува без прекъсване в продължение на 60 години, съобщава AFP.

„Един от най-старите и емблематични разузнавателни доклади на ЦРУ, „Световният справочник на фактите“, престана да се публикува“, съобщи агенцията на уебсайта си.

„Това ръководство отдавна е незаменим и уникален източник на основна информация за държави и общности по света за разузнавателната общност и широката общественост“, заяви ЦРУ, без да обясни решението си.

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф наскоро обяви намерението си да прекрати програми, които не допринасят за основните мисии на агенцията.

Първоначалният анализ, тогава класифициран и озаглавен „Национален справочник с основни разузнавателни факти“, е публикуван през 1962 г. Първата некласифицирана версия се появява през 1971 г.

Докладът, популярен сред журналисти, изследователи и студенти, предоставя подробна и числена картина на чужди държави, техните икономики, въоръжени сили, ресурси и общества.

Десет години по-късно той е преименуван на „Световна книга с факти“. През 1997 г. „Световната книга с факти“ става дигитална и е достъпна за световната общественост на уебсайта CIA.gov, където регистрира милиони гледания годишно.