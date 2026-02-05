Мелания Тръмп: Продължавам да работя за връщането на украински деца от Русия

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп потвърди, че продължава да работи за връщането на украинските деца, отведени в Русия след началото на пълномащабната война.
„Работя по въпроса, в процес сме и се надявам да постигнем успех много скоро“, каза г-жа Тръмп в отговор на въпрос на репортери в Белия дом, без да разкрива подробности за контактите с руската страна.
През август 2025 г. Мелания Тръмп изпрати на руския президент Владимир Путин открито писмо с искане за връщане на отвлечените украински деца.
