Епстийн е финансирал генетични тестове за изследвания на дълголетието

Новопубликувани имейли от "Досиетата Епстийн" показват, че осъденият сексуален престъпник Джефри Епстийн е финансирал генетични тестове като част от очевиден опит да използва своята ДНК за регенеративна медицина - област, фокусирана върху възстановяването на тялото чрез създаване на нови тъкани и органи, съобщи CNN в четвъртък.

Години след осъждането му през 2008 г. Епстийн е платил за експериментални тестове, проведени от лекар в една от водещите болници в САЩ, който изследва разработването на стволови клетки, свързани с имунната функция и изцелението.

Лекарят Джоузеф Такурия, тогава старши лекар в болница "Massachusetts General Hospital" в Бостън, също е работил по голяма инициатива за геномни изследвания в Медицинския факултет на Харвард.

Такурия каза пред CNN, че Епстийн е участвал в проекта "Личен геном" на Харвард (Harvard Personal Genome Project), публично достъпна международна база данни с генетични данни, предоставени от доброволци, за да помогнат на изследователите да изучават гени и човешки черти.

Такурия не е бил публично свързван с Епстийн преди това и не е обвинен в неправомерно поведение. Той не е бил пряко назначен от Харвардския университет или Института Уис, който ръководи проекта "Личен геном". Масачузетската болница няма данни да го е упълномощавала да провежда изследванията, посочени в имейлите.

Говорител на Massachusetts General Hospital заяви, че Такурия е напуснал болницата през 2022 г.

Документите, публикувани от Министерството на правосъдието като част от досиетата на Епстийн, включват предложение от февруари 2014 г., изпратено от Такурия до Епстийн, с което се търси финансиране за частна инициатива за секвениране на геномите на пациентите, за да се идентифицират генетични фактори, лежащи в основата на техните заболявания.

Предложението очертава и потенциални генетични изследвания, специално свързани с Епстийн.

През юни същата година Такурия изпратил на Епстийн обширна фактура за различни проекти, включително първоначално плащане от 2000 долара за секвениране на част от генома на Епстийн.

Фактурата включвала прогнозни разходи за "персонализирани проучвания за дълголетие", които предлагали използването на техники за редактиране на гени и се отбелязва, че Епстийн е предоставил проба от слюнка.

Първоначалното плащане покривало 1000 долара за секвениране на част от неговия геном, известна като екзом, и още 1000 долара за секвениране на фибробласти – клетки, намиращи се в съединителните тъкани като кожа и мускули, които са били използвани в изследвания за обръщане на стареенето. Екипът на Епстийн изпрати чек на стойност 2000 долара в същия ден.

"Г-н Епстийн беше включен в проекта "Личен геном", който щеше да изучава генетичната му предразположеност към различни здравословни състояния. В един момент беше предоставен чек за 2000 долара, за да покрие разходите за ДНК секвениране", каза Такурия в изявление.

"Аз бях лекар-изследовател, а той [Епстийн] беше обект на изследване", добави Такурия.

"Водихме и ранни дискусии за потенциалното му финансиране на изследвания, но това така и не се осъществи", каза той. "Чувствам се ужасно заради това, през което са преминали жертвите му, и съжалявам, че по онова време не знаех повече за неговия произход и мащаба на престъпленията му", каза Такурия.

Фактурата очертава и потенциални бъдещи изследвания, включително създаване на нови стволови клетки, започващи от 10 000 долара, както и по-широки проучвания за дълголетие, включващи допълнителни пациенти.

В него се отбелязва, че секвенирането на целия геном на Епстийн би струвало 11 400 долара или 21 000 долара, ако бъдат включени и двамата му родители, въпреки че осъществимостта на последното е несигурна.

Ако всички предложени проекти са били осъществени, общата цена е щяла да достигне 193 400 долара.