Силно земетресение удари бреговете на Централна Америка

Автор: Труд онлайн
Америка
Снимка: EMSC

Земен трус с магнитуд от 5,0 удари днес край бреговете на Централна Америка. Това показва справка  на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на труса е бил на 548 км западно от Есмералдас, Еквадор, на 527 км северозападно от Муисне, Еквадор. Дълбочината му е била на 26 км.

Американският Център за предупреждение за цунами, обяви, че няма опасност от поява на особено високи вълни.

