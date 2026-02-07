Силно земетресение удари бреговете на Централна Америка

Автор: Труд онлайн
Земен трус с магнитуд от 5,0 удари днес край бреговете на Централна Америка. Това показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).
[EMSC] M5.0 Feb-07 12:16:12 UTC, OFF COAST OF CENTRAL AMERICA, Depth:26.0km, https://t.co/QbbO4lasfW #quake pic.twitter.com/7OQNsxxggq— Earthquakes (@earthquakesApp) February 7, 2026
Епицентърът на труса е бил на 548 км западно от Есмералдас, Еквадор, на 527 км северозападно от Муисне, Еквадор. Дълбочината му е била на 26 км.
Американският Център за предупреждение за цунами, обяви, че няма опасност от поява на особено високи вълни.