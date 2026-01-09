САЩ могат да конфискуват руския оръжеен арсенал във Венецуела

Арсеналът на Пентагона от оръжия руско производство в Латинска Америка е привлякъл внимание, съобщава TNI. След инвазията във Венецуела САЩ обмислят варианти за тяхното премахване. Това би могло да промени баланса на военните технологии и пряко да застраши интересите на Москва.

Пълномащабното нахлуване на САЩ във Венецуела би било изключително скъпо, но вероятно би дало на Съединените щати достъп до огромни запаси от модерно руско оръжие.

Само часове след като американските сили успешно заловиха и задържаха венецуелския лидер Николас Мадуро, президентът Доналд Тръмп обеща, че САЩ ще „управляват“ южноамериканската страна, за да контролират нейните петролни ресурси. Американският президент също не изключи възможността за разполагане на американски войски във Венецуела, за да защитят американските интереси.

Ако американските военни предприемат инвазия, те биха могли да се сблъскат с по-активна съпротива, отколкото по време на операциите за смяна на режими и изграждане на нации в Афганистан и Ирак преди повече от две десетилетия. Венецуелските сили притежават далеч по-модерно и мощно руско оръжие и е малко вероятно САЩ да успеят да сформират коалиция, подобна на тази, която участва в инвазиите през 2001 и 2003 г.

От друга страна, ако усилията на САЩ за смяна на режима са успешни, това би могло да предостави на Министерството на отбраната на САЩ ценна информация за най-новите оръжия на Кремъл.

Америка може да конфискува руски системи за противовъздушна отбрана С-300ВМ.

Добре координираната атака, започната рано в събота сутринта, премина безпроблемно, въпреки обширните системи за противовъздушна отбрана на Венецуела.

Както обяснява Euromaidan Press, „сред най-ценните активи са зенитно-ракетните системи С-300ВМ, доставени от Русия през 2013 г.“ Смята се, че Каракас разполага с два батальона С-300ВМ (Антей-2500), но съдейки по хода на американската атака, системите за противовъздушна отбрана не са се представили очаквано. Мадуро многократно е хвалил възможностите на С-300ВМ, но те не са се справили по време на американската атака.

Миналият октомври Москва предостави на Каракас неизвестен брой системи „Панцир-С1“ и „Бук-М2“, но съобщенията сочат, че някои от тези системи може да са били унищожени при американски удари.

Венецуела разполага и с голям брой руски наземни машини.

Една от най-боеспособните наземни платформи на венецуелската армия е руският основен боен танк (ОБТ) Т-72Б. Според наличните данни Венецуела разполага с 92 танка Т-72Б и 123 бойни машини на пехотата БМП-3, както и със 114 бронетранспортьора БТР-80А и 48 самоходни оръдия Мста-С. САЩ може да се сблъскат и с две дузини реактивни системи за залпов огън „Град“ и 12 300-мм реактивни системи за залпов огън „Смерч“.

Интерес за Пентагона представляват иранските разузнавателно-щурмови безпилотни летателни апарати Mohajer-6 и китайските плаващи бойни машини на пехотата VN-16 (ZBD-05), които бяха доставени в Каракас.

Както отбелязва Euromaidan Press, „без руска подкрепа обслужването на това оборудване е практически невъзможно. Експертите предполагат, че значителна част от арсенала може да бъде изведена от експлоатация или продадена, докато Вашингтон вероятно е заинтересован от постепенно разоръжаване на венецуелската армия и преминаването ѝ към американски системи“.

Ако настъпи смяна на режима и Вашингтон се опита да въоръжи Каракас по свой образ и подобие, част от използваните оръжия биха могли да бъдат изпратени в Украйна, въпреки че настоящата администрация на САЩ може да не е склонна да го направи.

Може ли Америка да се сдобие с изтребителя Су-30МКВ?

Министерството на отбраната на САЩ вероятно ще проучи внимателно и Су-30МКВ на венецуелските военновъздушни сили, експортната версия на изтребителя Су-30МКК (кодово на НАТО Flanker-G). В момента от 24-те самолета, доставени на Венецуела, 14 са в експлоатация, поне три са загубени при инциденти, а останалите са приземени поради липса на резервни части.

Русия е предоставила на Каракас неизвестен брой ракети „въздух-въздух“ Р-77, едни от най-ефективните в руския арсенал.

Предстои да се види дали венецуелската армия ще използва тези оръжия, за да защитава територията си, или лесно ще ги предаде на американските военни. Други страни ще следят отблизо развитието на събитията.

За автора: Петер Сучиу е журналист от 30 години. Публикувал е над 3200 статии в повече от четири дузини списания и уебсайтове. Редовно пише за военни технологии, историята на огнестрелните оръжия, киберсигурността, политиката и международната ситуация. Пише и за Forbes и Clearance Jobs. Живее в Мичиган.