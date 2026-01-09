Илон Мъск изстрелва в орбита тайния военен интернет на Америка

SpaceX на Илон Мъск е единствената причина Съединените щати да останат конкурентоспособни в новата глобална космическа надпревара. Неговият иновативен, икономичен подход към космическото развитие помогна на САЩ да запазят иначе колебливата си преднина в космоса срещу противници, включително Русия и Китай, пише The National Interest.

За да е ясно, сателитната интернет система Starlink на SpaceX е била предназначена само за гражданска употреба. Мъск е осъзнал, че една от най-големите дългосрочни заплахи за мисията му е да заеме страна по време на война, което потенциално може да изложи на опасност сателитите на компанията му.

Факт е обаче, че сателитният интернет е жизненоважен военен инструмент и ще бъде използван за военни цели, независимо дали на Мъск му харесва или не. Мъск осъзнава това. След като Starlink се оказа решаващ за приятелските сили в Украйна, компанията промени посоката си и разширява този модел за военна употреба. Тя създаде Starshield, който по същество е Starlink за въоръжените сили на САЩ.

Сега Космическите сили на Съединените щати си партнират със SpaceX за разработването на нова военна сателитна комуникационна система, известна като „MILNET“. Проектът се ръководи от Националната разузнавателна служба (NRO). През 2021 г. SpaceX и Космическите сили на САЩ подписаха първоначален договор за Starshield , който по-късно беше разширен през 2024 г.

SatNews, индустриално издание, съобщава , че Космическите сили използват „съществуващата договорна мрежа на Starshield […] за бързо снабдяване със съответстващи на изискванията сателитни автобуси и услуги за изстрелване, без да започват нов многогодишен процес на наддаване на оферти“.

Това е иновативен подход за преодоляване на дългогодишен проблем в Пентагона (по-специално в света на космическата политика за национална сигурност): склеротичен и нефункционален процес на придобиване.

Администрацията на Тръмп инициира мащабни реформи в процеса на придобиване в Пентагона, вероятно най-големите реформи след реформите по Закона „Голдуотър-Никълс“ от 80-те години на миналия век. Една от областите, върху които министърът на отбраната Пийт Хегсет и неговият екип са се фокусирали , е космическата област.

Като се има предвид обичайно подкрепящата роля, която Мъск играеше с администрацията на Тръмп, това беше особено полезен набор от реформи, както в процеса на придобиване на космически ресурси от Пентагона, така и в разработването на нови методи, като същевременно се заобикаля тромавата бюрокрация.

Според SatNews, MILNET е „проектирана да работи като „гръбначен“ слой с висок капацитет, наред с Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA), която в момента се изгражда от Агенцията за космическо развитие (SDA). Ето защо новата MILNET е толкова важна: тя осигурява това, което е известно като „транспорт на тежки данни“.

С други думи, огромните файлове с разузнавателна информация и сензорна телеметрия, събрани в даден регион, са толкова големи, че без тази нова възможност на MILNET споделянето на тези огромни данни с американските сили в световен мащаб е почти невъзможно.

Сателитите MILNET ще бъдат разположени в ниска околоземна орбита (LEO) и ще използват оптични междуспътникови връзки (OISL) . Това ще бъдат лазерни комуникационни спътници – технология, която Китай също разработва.

Заедно тези спътници ще образуват така наречената мрежова мрежа. Те ще бъдат по-малко зависими от наземните станции за комуникация и координация – ключов елемент за гарантиране на липсата на прекъсване на важни военни комуникации по време на война, тъй като наземните станции са далеч по-уязвими от спътниците по време на война.

Как „мрежа от мрежи“ ще помогне на MILNET да оцелее при първи удар

Като цяло, в системата MILNET в орбита ще има около 480 спътника. Криптирането на техните комуникации ще се извършва от висококачествения крипторен инструмент за интернет протокол (HAIPE) на Националната агенция за сигурност (NSA) за пренос на класифицирани данни.

Светът е на ръба на война между велики сили и космосът ще бъде основна зона на конфликт.

Всъщност, той ще бъде първата арена на бойни действия, защото американските съперници – по-специално Китай – разбират важността, която космическите системи играят във всички военни операции на САЩ в световен мащаб. Програмата MILNET е важна стъпка към устойчивост на космоса за всички американски сили. Очаква се тя да бъде разположена до средата на тази година.

За автора: Брандън Дж. Вайхерт

Брандън Дж. Вайхерт е старши редактор по национална сигурност в The National Interest. Наскоро Вайхерт стана водещ на „Часът за национална сигурност“ по America Outloud News и iHeartRadio, където обсъжда политиката за национална сигурност всяка сряда от 20:00 ч. източно време. Вайхерт е водещ на съпътстваща поредица от беседи за книги в Rumble, озаглавена „Разговори за национална сигурност“. Той е и сътрудник в Popular Mechanics и редовно се е консултирал с различни правителствени институции и частни организации по геополитически въпроси. Статии на Вайхерт са публикувани в множество издания, включително The Washington Times , National Review, The American Spectator , MSN и Asia Times . Книгите му включват „Winning Space: How America Remains a Superpower“, „ Biohacked: China's Race to Control Life“ и „The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy“.