САЩ увеличават производството на SM-6, за да защитят флота си от руските ракети „Кинжал“ и „Циркон“ (ВИДЕО)

Съединените щати работят за разширяване на производството на ракети земя-въздух SM-6, за да отговорят на нарастващите нужди на ВМС на САЩ. Този ход подчертава както стратегическата стойност на прехващача, така и настоящото напрежение върху американския капацитет за производство на ракети, пише военното издание Defense Express. Въпросът е особено належащ, като се има предвид, че системата SM-6 е една от малкото системи, способни да противодействат на хиперзвукови заплахи, като руските ракети „Кинжал“ и „Циркон“.

Според подробности, публикувани от Пентагона, Raytheon е получила модификация на договора на стойност 29,2 милиона долара, насочена към подготовка за увеличено производство. Финансирането е предназначено за разработване и закупуване на специализирани инструменти и оборудване, необходими за увеличаване на производството. Планираната дата за завършване на тази фаза е 30 септември 2028 г., което подчертава, че разширяването на производството на ракети е дългосрочен процес, а не бързо решение.