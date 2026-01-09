САЩ задържаха още един танкер от "сенчестия флот" (ВИДЕО)

Бреговата охрана и флота на САЩ задържаха пети пореден петролен танкер в Карибско море, отплавал от Венецуела. Танкерът "Olina" вече е санкциониран за превоз на руски петрол, съобщиха The Wall Street Journal и Reuters.

Американски служители са се качили на борда тази сутрин, потвърдиха от Южното командване на Съединените щати.

Според базата данни за корабоплаване Equasis, "Olina" плава нелегално под флага на Източен Тимор, въпреки че не е регистриран там. Корабът преди това е бил известен като "Minerva M".

Once again, our joint interagency forces sent a clear message this morning: “there is no safe haven for criminals.”



In a pre-dawn action, Marines and Sailors from Joint Task Force Southern Spear, in coordination with the Department of Homeland Security, launched from the USS… pic.twitter.com/1ASoajGVHG — U.S. Southern Command (@Southcom) January 9, 2026

Според данни на САЩ, корабът е бил част от „сенчестия флот“, използван за износ на петрол и петролни продукти от пристанища в Балтийско и Черно море до Китай, Индия и Турция. Танкерът е сменял името и знамето си няколко пъти и е бил използван за транспортиране на петрол до Китай, Индия и Турция.

"Olina" многократно е плавал от и до Венецуела, според източник от индустрията, пряко запознат със случая, цитиран от Reuters.

За последно, танкерът е напуснал Венецуела миналата седмица като част от флотилия, в опит да напусне региона, натоварен с петрол, малко след като САЩ задържаха президента Николас Мадуро на 3 януари, но се е върнал обратно заради блокадата на американския флот върху износа на венецуелски петрол, съобщил източникът.

В същото време, американските сили са започнали да преследват още четири танкера под руски флаг.

Това е петият танкер, който САЩ са задържали като част от кампанията си за прехващане на незаконни петролни съдове, припомня Wall Street Journal.