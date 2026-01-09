Мексико ли е следващата цел? Тръмп готви сухопътна операция

След похищението на Николас Мадуро във Венецуела, Доналд Тръмп насочи вниманието си към Мексико, като предупреди, че Съединените щати могат да предприемат сухопътна операция срещу наркокартелите от другата страна на Рио Гранде.

„Ще атакуваме картелите по суша. Картелите са тези, които управляват Мексико. Тъжно е, много е тъжно да гледаш случващото се в тази страна, но картелите я ръководят и те убиват между 250 и 300 000 души всяка година в САЩ“, заяви американският президент в интервю за Фокс нюз.

От началото на втория си мандат Тръмп неколкократно се закани да се бори с наркотрафика, особено с фентанила, който се внася в САЩ от Мексико. Републиканецът многократно предупреди, че е готов да изпрати американската армия в съседната страна, за да се справи с картелите.

В неделя, в разговор с президентката на Мексико Клаудия Шайнбаум, Тръмп я уверил, че въоръжените сили на САЩ са готови да нахлуят в Мексико и да ликвидират наркокартелите, защото тя се „страхува“ да се изправи срещу тях.

„Трябва да се направи нещо по въпроса с Мексико. Мексико трябва да се организира, защото наркотиците им продължават да заливат САЩ. И ние трябва да сторим нещо. Ще се радваме Мексико сама да се справи. Способни са на това, но за жалост картелите са много силни в Мексико“, добави нюйоркският магнат.