Шефове на петролни компании ще се срещнат с Тръмп за Венецуела

Ръководители на поне 17 петролни компании планират да се срещнат с президента на САЩ Доналд Тръмп днес, 9 януари, за да обсъдят Венецуела, съобщи кореспондентката на CBS News за Белия дом Дженифър Джейкъбс на страницата си в социалната мрежа Х.
Oil meeting--Trump, Rubio, Chris Wright, Doug Burgum to meet with executives from 17 companies today:— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) January 9, 2026
Срещата се очаква да се проведе в Белия дом в 14:00 ч. местно време (21:00 ч. българско време). Сред участващите компании са Chevron, Exxon, ConocoPhillips, Continental, Halliburton, HKN, Valero, Marathon, Shell, Trafigura, Vitol Americas, Repsol, Eni, Aspect Holdings, Tallgrass, Raisa Energy и Hilcorp.
По-рано Доналд Тръмп обяви плановете си да ангажира големия бизнес във възстановяването на петролния сектор на Венецуела, като петролните компании ще инвестират приблизително 100 милиарда долара за увеличаване на производството в страната. Междувременно Съединените щати временно ще поемат контрола над Венецуела. Според американският държавен глава Вашингтон ще поиска компенсация от Каракас за американските петролни компании, в замяна на което компаниите ще отпуснат средства за възстановяване на петролната инфраструктура на Венецуела.