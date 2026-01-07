Тръмп: Венецуела ще прехвърли на САЩ до 50 милиона барела петрол

След свалянето на венецуелския лидер Николас Мадуро от власт, американският президент Доналд Тръмп съобщи, че Венецуела ще прехвърли между 30 и 50 милиона барела петрол на Съединените щати, съобщи Ройтерс.

„Този петрол ще бъде продаден на пазарна цена, а приходите ще бъдат контролирани от мен като президент на САЩ, за да гарантирам, че ще бъдат използвани в полза на народа на Венецуела и на американците“, написа Тръмп в социалната си платформа „Трут Соушъл“.

Президентът добави, че е възложил на министъра на енергетиката Крис Райт да изпълни плана незабавно. Петролът ще бъде транспортиран с танкери и доставен директно до доковете за разтоварване в САЩ.

За справка, един барел петрол съдържа 159 литра.