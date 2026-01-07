Как самолетът за радиоелектронна борба „Growler“ изигра роля в залавянето на Мадуро

Още по темата: Тайната сделка на Путин да размени Украйна за Венецуела 07.01.2026 10:33

Венецуела например имаше 12 противоракетни системи С-300

Самолетът Boeing EA-18G Growler, предназначен за електронна война, вероятно е изиграл ключова роля в преодоляването на въздушната отбрана на Венецуела. Сред повече от 150-те американски военни самолета, които прелетяха над Венецуела през изминалия уикенд, беше и Growler – самолет, който атакува сигнали, а не хора, пише The Wall Street Journal.

Boeing EA-18G Growler е специалист в електронната война, някога пренебрегвана част от бойните действия, която преживя ренесанс след масовото си използване във войната в Украйна. Growler, който се пилотира от ескадрила на Военноморските сили с прякор „Zappers“ и други военноморски единици, вероятно е изиграл ключова роля във Венецуела, където противовъздушната отбрана беше бързо преодоляна.

В електронната война комуникациите, радарите и други сигнали са цел или са защитени.

Самолетът, базиран на Boeing F/A-18F Super Hornet, е стълб на електронната война на САЩ, област, която основно запада след Студената война, каза Томас Уитингтън, експерт по електронна война в мозъчния тръст Royal United Services Institute.

„Growler е основният стълб на компонента за електронна война на въздушните сили на САЩ и би локализирал венецуелските радари, би ги заглушил и би изпълнил подобна задача с военните комуникации“, каза той, като се позова на електронната война с нейните инициали.

През уикенда САЩ използваха редица самолети

– включително изтребители F-22, F-35, F-18, бомбардировачи B1 и дронове – за да потиснат венецуелската противовъздушна отбрана и комуникации, докато специалните сили арестуваха президента на страната Николас Мадуро.

Въпреки че САЩ лесно успяха да влетят във Венецуела, това беше срещу по-малко усъвършенстван враг с прилични, но ограничени количества противовъздушна отбрана, каза Ник Кънингам, анализатор по отбраната в Agency Partners, изследователска фирма.

Използваните тактики „вероятно биха били по-малко ефективни срещу добре екипиран противник с почти равен потенциал като Русия или Китай“, каза той.

Венецуела например имаше 12 противоракетни системи С-300, според мозъчния тръст Международен институт за стратегически изследвания. Версии на тази широко използвана съветска система също бяха лесно заобиколени и унищожени от израелските военновъздушни сили по време на нападенията им срещу Иран миналата година.

Венецуела разполага и с някои китайски радарни системи, въпреки че тези, които е показала, са по-стари модели, според Janes, компания за отбранително разузнаване.

В Украйна масовото използване на дронове доведе до възможности за заглушаване и подправяне на техните сигнали. Русия е развила специфичен опит в тази област и е заглушавала американско оборудване, като например високомобилната артилерийско-ракетна система (Himars).

Но платформи като Growler, доставена за първи път през 2008 г., имат повече в своите инструменти. Те например могат да симулират множество самолети в радара на врага, като вземат проби от импулса им и го изпращат обратно, каза Уитингтън от RUSI.

Growler носи и така наречените противорадиационни ракети, които откриват и след това унищожават радара на противника.

Почти всички съвременни самолети използват електронна война, главно за защита на собствените си комуникации. Американският изтребител F-35 има особено мощна способност, произведена главно от британската BAE Systems, казват анализатори.

Но Growler е пълен с оборудване за електронна война, голяма част от което носи в големи капсули под крилата и корема си. Също така има екипаж от двама души, единият от които е специализиран в електронна война. Цената му през 2021 г. е била около 67 милиона долара.