Умря Нежния Крейг, слонът с най-големите бивни

В първите дни на новата 2026 година на 54-годишна възраст е издъхнал един от най-величествените слонове на планетата - Нейния Крейг от Кения.

Вестта дойде от фотографа Картик Сридхарън, който заснемаше животното с най-масивните бивни в продължение на години.

Кадрите на Сридхарън обиколиха света и бяха публикувани в най-престижните списания и платформи за животните и дивата природа.

"Загубихме Крейг, слонът с едни от най-големите бивни. Той беше нещо повече от просто присъствие в националния парк в Амбосели. Той беше икона... легенда... душа, която докосна всеки ентусиаст на дивата природа, фотограф, натуралист. Амбосели никога повече няма бъде същото място. Срещата с Крейг беше една от най-големите благословии в живота ми, една от най-добрите карми, които можех да поискам. Всеки момент, прекаран с него, бе смислен. Крейг бе спокоен, уравновесен, мощен, но и нежен - истинският „нежен гигант“, както всички тук го наричаха. Той промени начина, по който мисля като фотограф на дивата природа. Накара ме да повярвам и наистина да преживея, че човек и животно могат да се свържат. И с Крейг тази връзка само се задълбочаваше всеки път, когато се срещахме. Имаше моменти, когато времето, прекарано заедно, никога не бе достатъчно... моменти, когато той бавно вървеше към нас, но не със заплаха, а с доверие, сякаш ми даваше възможност да творя, наблюдавам и уча", написа Сридхарън.

Слонът, моят приятел

Слонът и фотографът се сприятеляват толкова много, че преди 8 г. артистът решава да татуира Крейг по тялото си.

"В продължение на часове татуираха Крейг по мен. Благодарен съм, че го сторих, така той ще живее завинаги не само в спомените ми, но и по тялото ми. Всеки път, щом се погледна, ще се сещам за животното, с което изградихме неразрушима и специална връзка. Крейг не беше просто слон, той бе водач, учител, гуру... Помогна ми да разбера какво наистина означава да се свържеш с дивото. Почивай в мир, приятелю", написа трогателно мъжът с обектива.

Фотографът в продължение на години заснема Нежния Крейг, по думите му двамата изградили силна емоционална връзка помежду си.

Според учените, освен Крейг, има само още няколко екземпляра, които могат да се похвалят с толкова гигантски бивни.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от The Picture Perfect Studios (@karthicksphotography)



