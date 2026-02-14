Ужасяващата история на „Убиеца на кралици на красотата“

Жаклин, тогава 18-годишна изгряваща манекенка и настоящата „Мис Северно Маями“, се оказа лице в лице с австралийско-американския сериен убиец Кристофър Уайлдър през 1984 г., съобщава New York Post. Младата жена била изпратена в дома на непознат за „фотосесия“, но отказала да участва в по-дръзки снимки. Този отказ ѝ спасил живота.

Уайлдър, наричан „Убиецът на кралици на красотата“, отвлякъл поне 12 млади жени и момичета и убил осем от тях в рамките на шест седмици в Съединените щати. Роден в Австралия, той е богат шофьор на състезателни автомобили и живее в имение във Флорида. Методът му бил да примамва млади жени в търговски центрове с обещания за работа като модели, след което ги отвличал и измъчвал.

How a marriage proposal rejection set off a serial killer https://t.co/C327mhPYQ2 pic.twitter.com/iCOUrr7G5A — New York Post (@nypost) February 10, 2026

След като Уайлдър се оказва в списъка на 10-те най-издирвани от ФБР, той се самоубива, за да избегне арест, докато полицията го преследвала в Ню Хемпшир. Разследването разкрива, че в дома му е имало тайна камера за мъчения, вериги и различни ограничителни средства.

В новия подкаст „Catching Evil“ Жаклин разказва за преживяното и признава, че благодарение на присъствието на яркорозовото ѝ Порше кабриолет е успяла да се измъкне от смъртта:

„Умопомрачително е да си помислиш колко близо бях… Просто безумно. Зло, чисто зло“, казва тя.

Според детективите и авторите на подкаста, Уайлдър е бил обсебен от романа „Колекционерът“ и използвал снимките за изнудване и контрол над жертвите си.

Потвърдено е, че е убил девет жени, но властите предполагат, че реалният брой на жертвите е по-голям.