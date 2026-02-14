Тръмп заговори за смяна на режима в Иран: Най-доброто, което може да се случи

Президентът на САЩ Доналд Тръмп допусна открито възможността за смяна на режима в Иран, като заяви, че това „изглежда като най-доброто, което може да се случи“. Изказването му бе направено пред журналисти във военната база Форт Браг в Северна Каролина.

Коментарът идва на фона на противоречива политика на Вашингтон – от една страна се водят преговори с Техеран, а от друга САЩ засилват военното си присъствие в региона, включително чрез изпращане на нов самолетоносач.

„От 47 години те само разговарят и не спират да разговарят. А докато това се случва, сме загубили много животи“, каза американският президент в отговор на въпрос за евентуална смяна на властта в Иран.

Междувременно живеещият в изгнание син на последния ирански шах – Реза Пахлави – призова сънародниците си към нови протести срещу властта. Апелът му съвпада с планирани демонстрации на иранската диаспора по света.

През последните месеци Ислямската република бе разтърсена от масови протести, които бяха потушени от властите. Според неправителствени организации репресиите са взели хиляди жертви – нещо, което Тръмп използва като аргумент за възможни по-твърди действия, включително военна намеса.

Преговорите между САЩ и Иран бяха подновени на 6 февруари в Оман, но бъдещето им остава неясно заради сериозните разногласия.