Силно земетресение удари Чили

Автор: Труд онлайн
Свят

Епицентърът е бил на 97 км южно от пристанищния град Кокимбо

Земетресение с магнидут 6,2 е регистрирано в Чили. Това показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Трусът е регистриран в 10:34 часа местно време (15:34 часа българско) на дълбочината 45 км. Епицентърът е бил на 97 км южно от пристанищния град Кокимбо, в който живеят над 160 000 души.

За момента, няма данни за пострадали.

Още от (Свят)

Най-четени

Мнения