Силно земетресение удари Чили

Автор: Труд онлайн
Земетресение с магнидут 6,2 е регистрирано в Чили. Това показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).
6.2 earthquake - 32 km SW of Ovalle, Chile. Feb 12 13:34:31 UTC (16m ago, depth 37 km)https://t.co/s13kFQw0XU pic.twitter.com/p8UMPdKqJq— Earthquakes (@NewEarthquake) February 12, 2026
Трусът е регистриран в 10:34 часа местно време (15:34 часа българско) на дълбочината 45 км. Епицентърът е бил на 97 км южно от пристанищния град Кокимбо, в който живеят над 160 000 души.
За момента, няма данни за пострадали.