Опит за покушение срещу президента на Колумбия, сенаторка бе отвлечена

Густаво Петро от месеци предупреждава за готвена атака срещу него

Колумбийският президент Густаво Петро разкри, че е избегнал опит за убийство по време на пътуване с хеликоптер, предаде Франс прес. Случаят бе описан от Петро на заседание на правителството, излъчвано на живо, като според него охраната е избегнала кацане в карибския департамент Кордоба заради опасност да бъде обстрелян вертолетът.

„Летяхме над морето четири часа и се озовах на място, което не беше планирано, бягайки, за да не бъда убит“, разказа президентът.

На власт от 2022 г., Петро е първият президент от левицата в съвременната история на Колумбия и от месеци предупреждава, че „нова хунта за трафик на наркотици“ планира покушение срещу него. В северния департамент Кордоба действа Кланът от Залива – най-големият наркокартел в страната. Миналата седмица групата прекъсна преговорите си с правителството в Катар заради решението на Петро и американския президент Доналд Тръмп да засилят борбата срещу наркотрафика.

Президентът вече обяви, че е бил мишена на покушение през 2024 г., а новият инцидент идва на фона на нарастващо политическо насилие в страната – най-големият производител на кокаин в света. По конституция Петро не може да се кандидатира за втори мандат на предстоящите избори.

Сенаторка, представителка на коренното население, междувременно бе отвлечена вчера, но освободена няколко часа по-късно, предаде още Франс прес.

Аида Килкуе, на 53 години, бе похитена вчера в своя бастион - югозападния департамент Каука. Районът, където се произвежда кокаин, е контролиран от фракции, отцепили се от Революционните въоръжени сили на Колумбия (ФАРК), след като лявата партизанска групировка сключи споразумение с правителството през 2016 г.

"Добре съм", каза през сълзи след щастливата развръзка сенаторката, която е и активист за защита на правата на човека. Тя не уточни към коя група принадлежат въоръжените мъже, които я отвлякоха за кратко.