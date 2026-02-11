Това съвпадна с поканата на морската пехота на САЩ за мащабни тренировъчни учения

Американските въоръжени сили продължават да разширяват присъствието си по основните маршрути за доставка на енергия, като част от кампания, за която анализаторите предупреждават, че изглежда има за цел да позиционира средства за налагане на офшорна блокада срещу противници от Западния блок, по-специално Китай, пише Military Watch Magazine. Подчертавайки това нововъзникващо предизвикателство за сигурността, руският външен министър Сергей Лавров предупреди:

„Целта на САЩ – да доминират световната икономика – се реализира с помощта на сравнително голям брой принудителни мерки, които са несъвместими с лоялната конкуренция. За да постигне тази цел, ръководството на САЩ „иска да поеме контрола над всички маршрути за осигуряване на водещите страни в света и всички континенти с енергийни ресурси“.

Наблюдавайки операциите по-специално в Европа, той отбеляза:

„На европейския континент те са насочили поглед към „Северен поток“, който беше взривен преди три години, украинската газотранспортна система и „Турски поток“.

В допълнение към разширяващото се присъствие на американските сили по основните търговски пътища, САЩ са разположили сили за насилствено завземане на танкери и други граждански кораби в международни води, което представлява безпрецедентно предизвикателство за достъпа на държавите до общите морски територии. Руският външен министър посочи тази тенденция, заявявайки: „Води се „война“ срещу танкерите в открито море.“ На 7 януари сили на ВМС и бреговата охрана на САЩ се качиха на борда и превзеха петролния танкер Marinera в Атлантическия океан, след преследване, продължило над 14 дни. През последния месец американските сили са били отговорни за качването на борда на два предишни кораба, превозващи венецуелски петрол за износ, включително реквизирането на танкера Centuries, собственост на китайската фирма VSatau Tijana Oil Trading, в края на декември, който не е бил включен в списък със санкции. Това съвпадна с поканата на морската пехота на САЩ за мащабни тренировъчни учения за подобни операции по качване, насочени към граждански кораби в международни води.

Все по-често се очаква други държави от Западния блок да последват примера им, като на 22 януари Франция разположи сили, за да реквизира руски танкер в международни води между Испания и Мароко. Съединените щати многократно са присвоявали граждански товари от вражески държави като средство за оказване на натиск върху техните икономики, включително атакуване на ирански петролни танкери от края на 2010-те години, петролът от които е бил взет от ВМС на САЩ и впоследствие продаден без обезщетение на Иран. ВМС в През 2019 г. беше иззет севернокорейският товарен кораб Wise Honest, който беше продаден, а средствата бяха присвоени без обезщетение на севернокорейската държава, която притежаваше кораба. През 2020 г. Военноморският институт на САЩ предложи наемането на наемници-капартери, които да атакуват китайските граждански кораби по подобен начин, като опция за ескалиране на натиска.

Нарастващата заплаха за международното корабоплаване беше допълнително подчертана през ноември 2025 г., когато американските специални сили се качиха на товарен кораб в международните води в Индийския океан, обезопасявайки, премахвайки и унищожавайки граждански стоки, превозвани от Китай до Иран. Въпреки че официални лица потвърдиха, че товарът е имал както военна, така и гражданска употреба, широко разпространената характеристика на стоки с двойна употреба означава, че те обхващат много широк спектър от граждански промишлени продукти. Тази операция беше широко смятана от международния легален износ за извършена изцяло извън рамките на международното право и създаде прецедент за унищожаването на китайския промишлен износ от западните сили в международни води в голяма част от света.