Променя ли Тръмп тактиката си в преговорите с Русия и Иран?

Американският президент привлича военни лидери към дипломатическите усилия 

Президентът на САЩ Доналд Тръмп за първи път възложи на висши представители на Пентагона да участват в ключовите преговори с Иран и Русия, демонстрирайки нова стратегия за дипломация, при която военните пряко влияят върху външнополитическите процеси, съобщава Асошиейтед прес.

Американският лидер предприе необичайна стъпка като включи действащи военни в разговори на най-високо ниво.

Адмирал Брад Купър, командир на Централното командване на САЩ (CENTCOM), се присъедини за първи път към непреките преговори с Иран в Оман, появявайки се в пълна парадна униформа като символ на засиленото американско присъствие в региона.

Според източник, запознат с преговорите, министърът на армията Дан Дрискол, който се присъедини отново към руско-украинските разговори тази седмица, е служил като връзка между украинците и служители на администрацията на Тръмп, като Виткоф и Кушнер.

Връзката с украинците е резултат от способността на Дрискол да поддържа диалог между преговорните сесии, както и от военния му опит като лидер и бивш армейски офицер, отбеляза източникът.

В Абу Даби към него се присъедини американският генерал Алексус Гринкевич, командващ силите на САЩ и НАТО в Европа, който помогна за договарянето на възобновяването на диалога на високо ниво между военните ведомства на САЩ и Русия за първи път от четири години.

Според експерти, решението на Тръмп да използва военни вместо дипломати показва желанието на администрацията за по-твърда и по-оперативна външна политика.

„Президентите използват пълномощници, за да предават важни послания“, отбелязва Елиът Коен, бивш съветник в Държавния департамент.

Този подход демонстрира отклонение от традиционната дипломация и засилена роля на военните в разрешаването на международни конфликти, отбелязва АП.

