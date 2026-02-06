Гръцки полковник предавал тайни на НАТО на китайското разузнаване

Служил в секретно звено за комуникации и електронна война

Офицер от военновъздушните сили на Гърция е задържан по подозрение, че е предавал на китайските разузнавателни служби секретна информация на НАТО.

Официално, Атина разследва неназования полковник за предаване на класифицирана информация на „суперсила и конкурент на Съединените щати“, без да споменава името на крайния получател. Офицерът е арестуван във военен обект след месеци тайно наблюдение, съобщава Bild.

Според източници на изданието, задържаният е имал достъп до „високочувствителна информация и тайни на НАТО“, включително данни за движението на войските в Европа и класифицирани планове за действие на Алианса.

Той е висококвалифициран инженер по телекомуникации и информационни системи. От юли 2025 г. е бил назначен в секретно звено за комуникации и електронна война на военновъздушните сили, което според разследващите му е осигурило достъп до данни за военни операции не само в Гърция, но и в целия алианс.

Според разследването и собствените му признания, полковникът е фотографирал класифицирани документи и ги е предавал по електронен път, използвайки специализиран софтуер (вероятно предоставен от китайски агенти). Китайското разузнаване е получавало данни за операциите на НАТО, комуникационните системи, радарите, честотите и новите отбранителни технологии.

Разследващите също така смятат, че офицерът се е опитал да вербува други членове на гръцката армия.