От Украйна до Индия: Тръмп се обяви за спасител на света от ядрени войни

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че е „успял да предотврати ядрена война“ между Украйна и Русия. Това пише американският президент в Truth Social.

„Спрях избухванията на ядрени войни по света между Пакистан и Индия, Иран и Израел, и Русия и Украйна“, заяви американският президент.

Американският лидер припомни и създаването на Космическите сили и модернизацията на ядрения арсенал по време на първия си мандат и обяви мащабно укрепване на флота.

Тръмп заяви, че САЩ планират да добавят ново поколение бойни кораби към ВМС, които според него ще бъдат „100 пъти по-мощни“ от тези, използвани по време на Втората световна война.