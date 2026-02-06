Тръмп и Путин се споразумяха да възстановят „червения телефон“ на високо военно ниво

Изявление на Европейското командване на САЩ след тристранната среща за мир в Украйна в Абу Даби показва, че Съединените щати и Русия са се споразумели да възобновят военния диалог на високо ниво, пише Newsweek.

Европейското командване на САЩ заяви, че този комуникационен канал е бил преустановен през есента на 2021 г., малко преди Русия да започне пълномащабното си нахлуване в Украйна.

Диалогът беше възстановен след срещи в Абу Даби, столицата на Обединените арабски емирства, между генерал Алексъс Гринкевич, командир на Европейското командване на САЩ, и военни представители от Русия и Украйна.

„Поддържането на диалог между военните е важен фактор за глобалната стабилност и мир, което може да се постигне само чрез сила и осигурява средство за повишена прозрачност и деескалация“, се казва в изявлението, според European Pravda.

Европейското командване на САЩ добави, че този канал ще осигурява постоянен военен контакт, докато страните продължават да работят за постигане на траен мир.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви в интервю за журналистката Мегин Кели, че Вашингтон не изключва сътрудничество с Русия в определени области.

Той заяви, че сътрудничеството с Русия противоречи на позицията на САЩ по отношение на войната в Украйна.

В понеделник, 2 февруари, стана известно, че Русия е представила на Съединените щати предложения за премахване на „сериозни пречки“ пред пълната „нормализация“ на отношенията.

Русия настоява всички страни да признаят Донбас за руска територия като част от по-широко споразумение за прекратяване на войната в Украйна и се надява, че признаването от САЩ би помогнало за тази „сделка“.

Според руската държавна информационна агенция, позовавайки се на западен източник в Абу Даби, преговарящите са обсъдили „икономически въпроси, територии и механизъм за прекратяване на огъня“.

„Русия разглежда признаването на Донбас от всички страни като част от по-широко споразумение“, каза източникът.

По-късно президентът Володимир Зеленски отговори на предполагаемите искания на Кремъл на съвместна пресконференция с полския премиер Доналд Туск в Киев.

❗️President Zelenskyy commented on reports in Russian media claiming that Russia is demanding countries recognize Donbas as its own.



The President stated: he does not know who is spreading signals about a possible end to the war in exchange for recognizing temporarily occupied… pic.twitter.com/P91bunZxW1 — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) February 5, 2026

Той заяви, че всяко „признаване“ на временно окупираните украински територии за руски няма да е от полза за Москва, дори ако лидерите на други държави предприемат подобна стъпка.

„Първо, не всеки ще признае това, както каза моят полски колега. И второ, Украйна има президент, който подписва документи - слава Богу. И никой друг лидер не подписва важни документи за Украйна“, каза Зеленски.

Той добави, че независимо от външните декларации, териториите на Украйна остават украински, дори ако в момента са под временна руска окупация.

Източникът на руска медия също така твърди, че гаранциите за сигурност за Украйна биха могли да включват многонационални сили за бързо реагиране, а не мироопазващи сили, добавяйки, че атмосферата на преговорите е била „по-делова, отколкото на всички предишни срещи“.