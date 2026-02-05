Педофил е обвинен в 596 случая на малтретиране на деца по целия свят

Жертвите са били предимно на възраст между 7 и 15 години, които са били "активно насочени към деца в социалните медии и игрални платформи

Австралийската полиция повдигна в четвъртък обвинения срещу мъж, който е "активно атакувал" стотици деца в Австралия и 15 други страни, на фона на последното публикуване от американските власти на досиета, свързани с покойния осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн.

27-годишният австралиец Итън Бърнс-Дедерер, който е в ареста от февруари 2025 г., е обвинен в стотици престъпления, свързани със злоупотреба с деца, срещу 459 жертви, съобщи полицията на Куинсланд.

Австралийският случай идва на фона на опасения относно малтретирането на деца след публикуването на милиони файлове, свързани с Епстийн, който се самоуби през 2019 г., докато чакаше съдебен процес. Файловете разкриха "кой кой е" в световен мащаб заради връзките и контактите им със сексуалния престъпник, пише Anadolu Agency.

Австралийската полиция повдигна обвинения срещу Итън Бърнс-Дедерер в 596 престъпления, след като откри още 23 000 видеоклипа и изображения на предполагаемите злоупотреби на електронните му устройства.

В изявлението на полицията се казва, че жертвите са били предимно на възраст между 7 и 15 години, които са били "активно насочени към деца в социалните медии и игрални платформи между 2018 и 2025 година".

Дензил Кларк, служител на Австралийското криминално командване, заяви: "Поради обема на изображенията и видеоклиповете на деца на устройствата на предполагаемия нарушител, процесът на идентификация отне време, умения и ангажираност".

"Това е изключително обезпокоително престъпление. Виждаме нарастваща честота на деца, които биват подмамвани, принуждавани или заплашвани да правят и изпращат сексуални изображения на себе си, често чрез популярни приложения, игри и сайтове за социални медии. Травмата, която това причинява на детето, е значителна", каза той.

Той също така посочи, че предполагаемите жертви са идентифицирани в 15 държави и че случаят е бил изключително "тревожен и мъчителен" за младите хора и техните семейства.

Итън Бърнс-Дедерер е обвинен в 244 производства на материали за малтретиране на деца, 163 пъти в използване на превозна услуга за набавяне на деца под 16-годишна възраст, както и в 87 пъти в сексуална активност с дете, използващо превозна услуга, съобщи полицията.

"Полицията ще твърди, че мъжът е създал множество фалшиви онлайн профили, както на мъже, така и на жени, и че е подстрекавал, принуждавал и заплашвал млади хора да му изпращат материали със сексуално откровено съдържание", каза Кларк пред репортери.

"Нашите следователи няма да спрат и аз призовавам родителите и полагащите грижи да продължат да предприемат активни и постоянни мерки за гарантиране на онлайн безопасността на младите хора“, каза Кларк.

Той добави, че досега са идентифицирани общо 360 от жертвите и разследванията продължават.

Миналата година Австралия прие закон, забраняващ достъпа до социални медийни платформи за потребители под 16 години, който влезе в сила на 10 декември.