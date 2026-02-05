Анкара към Атина: Турските въоръжени сили остават ангажирани със защитата на интересите на нацията

Размяната на реторика идва в чувствителен момент

Турското министерство на отбраната публикува кратък отговор на неотдавнашните коментари на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, повтаряйки „червените линии“ на Анкара относно Егейско море само дни преди срещата на лидерите на двете страни.

В неотдавнашно интервю за Skai TV, Мицотакис заяви пред изпълнителния редактор на Kathimerini Алексис Папахелас, че правото на Гърция да разшири териториалните си води до 12 морски мили е „неотменимо“ и ще бъде упражнено, „когато условията бъдат счетени за най-подходящи“.

Турското министерство на отбраната отхвърли законността на гръцките претенции и се позова на доктрината си „Синя родина“.

„Позицията на нашата страна към изявленията на гръцки политици относно разширяването на териториалните води в Егейско море до 12 мили е ясна“, се казва в изявление на министерството. „Като Турция, ние твърдим, че справедлива, равноправна и международно правна морска юрисдикция в Егейско море е възможна само чрез взаимен диалог и добросъвестност.“

Министерството допълнително определи гръцката реторика като нарушение на турските права.

„Едностранните действия, твърдения и изявления на Гърция, които игнорират съществуващите спорове и нарушават правата на турската страна, противоречат на международното право и са неприемливи. Тези изявления нямат правни последици за нашата страна“, се казва в изявлението.

Изявлението завършва с категорично предупреждение, отбелязвайки, че турските въоръжени сили остават ангажирани със защитата на интересите на нацията „в рамките на своите морски юрисдикции“, в съответствие с визията на „Синя родина“.

