Гутериш: Изтичането на новия СТАРТ заплашва международната сигурност

Това е сериозен момент за международния мир

Прекратяването на Договора за съкращаване на стратегическите оръжия (СТАРТ) създава безпрецедентен риск за глобалната сигурност, се казва в изявление на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш, съобщава AFP.

„За първи път от повече от половин век сме изправени пред свят без никакви задължителни ограничения върху стратегическите ядрени арсенали на Руската федерация и Съединените американски щати – двете държави, които притежават по-голямата част от ядрените оръжия в света. Това е сериозен момент за международния мир и сигурност“, каза генералният секретар.

Гутериш подчерта, че по време и след Студената война контролът върху въоръженията е помогнал за предотвратяване на катастрофи, е осигурил стабилност и е елиминирал риска от фатални грешки. Той отбеляза, че пътят от преговорите за ограничаване на стратегическите въоръжения (SALT) през 70-те години на миналия век до подписания през 2010 г. нов договор СТАРТ е намалил хиляди оръжия, което значително е увеличило сигурността на всички народи по света.