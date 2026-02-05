Ядрената спирачка падна: Изтече договорът "Нов СТАРТ" между САЩ и Русия

Още по темата: Гутериш: Изтичането на новия СТАРТ заплашва международната сигурност 05.02.2026 07:06

ООН призовава за спешни преговори, Москва и Вашингтон с разминаващи се позиции

Светът гледа с тревожност бъдещето на ядрената сигурност, след като в полунощ изтече действието на Договора Нов СТАРТ между САЩ и Русия – последното действащо споразумение, което ограничаваше стратегическите ядрени арсенали на двете водещи ядрени сили.

Договорът, подписан през 2010 г. от тогавашните президенти Барак Обама и Дмитрий Медведев, поставяше таван от 1550 стратегически ядрени бойни глави и до 800 разположени и неразположени ракети и тежки бомбардировачи за всяка от страните. Споразумението включваше и механизъм за взаимни проверки, който бе замразен след началото на войната в Украйна.

С изтичането на Нов СТАРТ светът навлиза в период на несигурност и опасения от нова надпревара във въоръжаването, отбелязват международните агенции. Москва заяви, че вече не се счита за обвързана с договора.

„Изхождаме от предположението, че страните по договора Нов СТАРТ вече не са обвързани с каквито и да било задължения или взаимни декларации“, посочи руското външно министерство, цитирано от Франс прес.

Въпреки това Русия увери, че ще подхожда „обмислено и отговорно“ към въпросите, свързани с ядреното въоръжение. След разговор с китайския президент Си Цзинпин, руският държавен глава Владимир Путин е подчертал готовността на Москва да търси пътища за диалог и запазване на стратегическата стабилност, заяви неговият съветник Юрий Ушаков.

Съединените щати засега не разкриват конкретни планове. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че президентът Доналд Тръмп ще се изкаже по темата на по-късен етап. Той подчерта, че Вашингтон настоява Китай да бъде включен в бъдещи преговори за контрол над въоръженията, предвид бързото разрастване на китайския ядрен арсенал.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш определи изтичането на Нов СТАРТ като „мрачен момент за международната сигурност и мира“. В изявление той предупреди, че за първи път от повече от половин век светът остава без каквито и да било обвързващи ограничения върху стратегическите ядрени оръжия на Русия и САЩ.

„Загубата на десетилетия постижения в контрола над въоръженията не може да дойде в по-лош момент“, подчерта Гутериш и призова двете държави незабавно да се върнат на масата за преговори и да договорят нова рамка за контрол над оръжията за масово унищожение.

Към призивите се присъедини и папа Лъв XIV, който апелира лидерите на САЩ и Русия да подновят договора.