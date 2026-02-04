Турция засилва военното си присъствие: F-16 в Сомалия

Турция е най-големият чуждестранен оператор на F-16

Турските военновъздушни сили са разположили три изтребителя F-16 на международното летище Могадишу, където непотвърдени съобщения сочат, че те ще подкрепят текущи операции срещу местни бунтовнически групировки. Това следва съобщения за турски планове за превземане на авиобаза в Сирия, бивш дългогодишен стратегически противник, след като страната беше превзета от подкрепяни от Турция джихадистки групировки през декември 2024 г., много от които имаха турски специални части, интегрирани в редиците си. Турция прояви значителен интерес към енергийната индустрия и минералните ресурси на Сомалия, по-специално към алуминий, мед, желязо, редкоземни елементи и титан. Лошото икономическо положение на източноевропейската страна се счита за причината тя да се стреми все повече да установи сфера на влияние в Африка, за да получи достъп до местни ресурси при благоприятни условия, пише Military Match Magazine.

Турция е най-големият чуждестранен оператор на F-16, като лекият самолет от четвърто поколение формира целия ѝ флот, с изключение на една ескадрила изтребители F-4E от времето на Виетнамската война. Въпреки че турските F-16 отдавна се считат за остарели и продължават да разчитат на механично сканирани радари, като същевременно имат много ограничено въоръжение, се очаква те да бъдат повече от достатъчни за подкрепа на операциите срещу бунтовниците на сомалийската армия. Тази подкрепа може да бъде заменена с по-голям достъп до възможности за добив на ресурси в страната. Турция играе централна роля в осигуряването на по-широки цели на НАТО в множество театри на военни действия, като уникалната ѝ позиция на член на алианса с мюсюлманско мнозинство ѝ позволява да упражнява влияние в регионите с мюсюлманско мнозинство в Африка, Централна Азия и Близкия изток, измествайки траекториите на силите в тези региони в съответствие с интересите на алианса.

Отвъд Сомалия, Турция инвестира особено сериозно в установяването на влияние в Либия,

като турските въоръжени сили и свързаните с "Ал Кайда" сирийски джихадистки групировки са под турско командване, като са разположени в страната в значителен брой, за да участват в продължаващата гражданска война. Това включва разполагане на безпилотни бойни авиационни единици за широк спектър от операции. Достъпът до значителните ресурси от изкопаеми горива на Либия при благоприятни условия вероятно ще бъде основна цел. Отвъд Африка и Близкия изток, анализаторите са широко преценени, че Турция ще се стреми да използва Сирия като плацдарм за проектиране на сила в Централна Азия, насочена към постсъветските държави и китайския регион Синцзян.

Тъй като Китай се смята за основен противник на НАТО, турското разузнаване в продължение на години от началото на 2000-те години работи за вербуване на ислямистки бойци от тюркските малцинствени групи в страната, като се смята, че над 30 000 тюркски бойци от китайски произход сега са базирани в Сирия, спонсорирани, въоръжени и обучени от турската държава, предимно под егидата на джихадистката групировка „Туркестанска ислямска партия“. Остава несигурно дали Турция ще се стреми да изгради и да развива връзки с джихадистки екстремистки сили като част от своята стратегия за Африка, отразявайки предишните си стратегии в Близкия изток и Централна Азия.