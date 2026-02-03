Тайно дете на Джефри Епстийн?

Още по темата: Джефри Епстийн е набирал момичета и от България (ДОКУМЕНТИ) 03.02.2026 07:07

И две българки му гостували в Ню Йорк преди 22 години

Имейли свързват Сара Фъргюсън с шокиращо разкритие

Разкритията идват, след като Министерството на правосъдието на САЩ публикува нова серия документи, свързани с делото “Епстийн”.

Осъденият сексуален престъпник Джефри Епстийн е имал тайно дете, родено преди около 15 години. Това става ясно от имейл, за който се твърди, че е изпратен от Сара Фъргюсън - бившата съпруга на принц Андрю.

Съобщението е с дата 21 септември 2011 г. и според публикуваната информация в него Фъргюсън пише на Епстийн:

“Не знам дали още използваш BBM (платформа за съобщения - бел. ред.), но чух от Херцога, че имаш бебе - момче”, като завършва имейла с подпис “Sarah xx”.

Досега не е било известно Епстийн да има деца. Ако твърденията в имейла са верни, детето му в момента би било на около 15 години.

Имейли разкриха нова връзка на Епстийн с бившата съпруга на британския принц Андрю.

В друг публикуван имейл Сара Фъргюсън изразява гняв, че Епстийн е “изчезнал”, и пише, че не е знаела за раждането на дете.

“Беше ми толкова ясно, че си приятел с мен само за да стигнеш до Андрю”, гласи част от съобщението.

След нови разкрития по случая “Епстийн”, бившият посланик Питър Манделсън напусна Лейбъристката партия.

Новите разкрития, публикувани от Министерствота на провосъдието на Съединените щати, сочат, че към Манделсън са постъпили три последователни финансови плащания от страна на Епстийн в периода 2003 - 2004 година.

Сред разпространените имейли има и кореспонденция, в която Фъргюсън отправя предложение за брак към Епстийн, както и молба за финансова помощ в размер на 20 000 паунда.

От британското издание The Independent съобщават, че са потърсили Сара Фъргюсън за коментар, но към момента такъв няма.