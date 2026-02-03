Джефри Епстийн е набирал момичета и от България (ДОКУМЕНТИ)

Още по темата: Тръмп бесен на наградите Грами, никога не бил стъпвал на острова на Епстийн 02.02.2026 15:23

Американският финансист Джефри Епстийн, който беше арестуван и обвинен за трафик на жени с цел сексуална експлоатация, е набирал момичета и от България. Това показа проверка на Обективно.БГ в документите по делото срещу него– близо 3 милиона файла с имейли, финансови документи, снимки и видеа, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ.

Досиетата „Епстийн“ предизвикаха скандал не само в САЩ, но и по света, тъй като в тях се споменават имената на трима американски президенти – Буш, Клинтън, Доналд Тръмп, британския принц Андрю, норвежката престолонаследничка принцеса Мете-Марит, емира на Абу Даби и президент на ОАЕ Мохамед бин Зайед Ал Нахаян, Бил Гейтс, Илон Мъск, Далай Лама и много други представители на световния „елит“.

Според документите Джефри Епстийн е купил самолетни билети от София, България, до Ню Йорк, САЩ и обратно на две пътнички с български фамилни имена– Д.Чернева и К. Евтимова.

Името Клавдия Евтимова се появява и в друг документ като получател на пратка, която Епстийн изпраща от Ню Йорк до София на 27 октомври 2003 г. България и София се споменават също и в кореспонденцията на Джефри Епстийн с Даниел Сиад – мъжът, който е намирал момичета, основно от модни агенции в Европа, включително и в България.

В десетки имейли между двамата се обсъждат момичета от различни държави, като Сиад изпраща на Епстийн техни снимки и уговаря видео разговори по Скайп, за да му ги покаже. Макар министерството на правосъдието на САЩ да е редактирало имейлите, за да скрие самоличността на жертвите, е пропуснало да цензурира снимка на голо момиче – вероятно модел, което позира със свален бански, и което Сиад предлага на Епстийн.

На 10 април 2010 г. Епстийн пише на Сиад: „Не си ми показал нищо след…“ (името е скрито от Министерството на правосъдието на САЩ). Неговият партньор му отговаря два дни по-късно: „Здравей, Джефри, току-що се върнах от София, България. Прекарах страхотно. Осъществих чудесен контакт с агенция, която иска да работи с мен и ще ги представлявам в Европа… Това беше добра сделка. Ето името на агенцията. Кажи ми какво мислиш“. Следва линк с каталог на момичета на агенцията Next One Agency, койято вече не работи.

Проверка в Търговския регистър показва, че има такава фирма, регистрирана в София с предмет на дейност „организиране на шоу-спектакли и модни ревюта в страната и чужбина, подготовка и преквалификация на фотомодели и манекени“. Уебсайтът й обаче вече не съществува, а посоченият телефон за контакт е изключен.

Собственикът, според регистрацията на фирмата в Търговския регистър, Стоян Апостолов отрече пред Обективно.БГ да познава Даниел Сиад и Джефри Епстийн и да е работил с тях. Той заяви, че няма обяснение как името на агенцията му се е появило в кореспонденцията между Сиад и Епстийн и няма нищо общо. Даниел Сиад завършва с думите: „Ще видя с Жан-Люк тези, които би искал да изпрати в Ню Йорк, всъщност всички мечтаят да отидат в САЩ“.

Жан Люк Брунел, чието име се появява и в други имейли, е французин, собственик на модна агенция в Париж, финансирана от Епстийн. Той беше арестуван на 16 декември 2020 г. и френските прокурори го обвиниха в изнасилване на непълнолетни. Брунел обаче се обеси в килията си, преди процесът срещу него да продължи.

В следващ имейл, озаглавен „Привет от София, България“ от 22 октомври 2012 г. Даниел Сиад пише на Епстийн: „Здравей, Джефри, тук съм с Принцесата. Тя ме покани да дойда с нея, за да се срещнем с правителствените служители. Още не съм се обадил на Луиза, но ще го направя“. Така Даниел отговаря на въпрос на Епстийн дали се чул с Луиза“.

В друг имейл Джефри Епстийн го пита дали има името на лекаря от България.

Даниел Сиад отговаря: „Аз съм в Тайланд и организирах срещи за Американеца с кралското семейство тук, в Банкок. Знаеш, че той подписа договор с лекаря в България, след като самият той е бил тестван! Ще го докараме тук със самолет, вече имаме клиенти, вероятно ще отворим клиника тук в Банкок и Хонконг. Джефри, работи невероятно, вече е уголемил пениса си, това е революционен момент, на който съм свидетел в живота си. Ще бъда в Париж на 25 февруари, а те ще се върнат тук на 8-ми март“.

Източник: "Обективно"