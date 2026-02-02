Отстраниха шефа на Софийския затвор, предложил освобождаването на Брендо

Още по темата: Предложиха предсрочно освобождаване за Брендо 02.02.2026 16:17

По заповед на министъра на правосъдието в оставка Георги Георгиев се проверяват основанията, на базата на които началникът на затвора в София е направил предложение за условно предсрочно освобождаване на лишения от свобода Евелин Банев. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на правосъдието.

По-рано стана ясно, че ст. комисар Борислав Чорбански, началник на софийския затвор, е предложил Банев да бъде освободен предсрочно - 4 години и 9 месеца преди изтичането на срока за излежаване на присъдата му.

До приключване на проверката началникът на затвора в София ще бъде временно отстранен от длъжност, посочиха от правосъдното министерство. По тяхна информация началникът на затвора не е информирал за направеното предложение нито директора на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, нито Министерството на правосъдието.

Съгласно чл. 437, ал. 1, т. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс предложение за условно предсрочно освобождаване може да бъде направено от окръжния прокурор или от началника на затвора, информират от министерството.

По реда на чл. 70 от Наказателния кодекс за условно предсрочно освобождаване е необходимо кумулативното изпълнение на две условия – лишеният от свобода да е дал доказателства за своето поправяне и да е изтърпял фактически не по-малко от половината от наложеното наказание, а в случаите на опасен рецидив – не по-малко от две трети от наложеното наказание.

По разпореждане на министър Георгиев именно изпълнението на тези законови изисквания ще бъде предмет на проверката.