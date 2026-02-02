Хижата край Петрохан, в която са открити три трупа, е опожарена

Още по темата: Разследват сигнал за трима убити в хижа край прохода Петрохан 02.02.2026 13:39

Към момента не са установени свидетели в района на инцидента

Хижата в района на прохода Петрохан, в която са открити три тела, е опожарена. Това съобщи пред журналисти Христина Лулчева, окръжният прокурор на София.

По думите ѝ се очаква уверение от пожарните служби, че е безопасно за разследващите екипи да влязат и да извършат действия по разследването. Към момента не са установени свидетели в района на инцидента. По думите на Лулчева предстои да бъде изяснено дали е имало изстрели, както и каква е причината за смъртта на тримата, предава БТА.

Около 11:20 часа е подаден сигнал в ОД на МВР за опожарена хижа в землището на село Гинци. На малко разстояние от нея са открити три безжизнени трупа на лица от мъжки пол, каза ст. комисар Тихомир Ценов, директор на Областната дирекция на МВР-София. Той посочи, че веднага са били сформирани екипи от полицията и пожарната. На място те установили опожарена част от хижата, която е бившата хижа „Петрохан“ и която в момента се стопанисва от частно лице. В момента текат процесуално-следствени действия и огледи на място, добави той. По думите му, към момента може да се предполага, че тримата души са обитавали хижата.

Знаем, че те са живели във въпросната хижа, предполагаме, че има газови бутилки, опасно е към момента за колегите да влязат вътре и да направят оглед на местопроизшествието. Затова на по-късен етап, когато получим уверение от пожарните служби, че е безопасно за нас, колегите ще пристъпят към процесуално-следствените действия вътре, добави старши комисар Ценов.