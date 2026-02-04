Убиха сина на Муамар Кадафи - Сейф ал Ислам

Още по темата: Бившият съпруг на Джил Байдън е обвинен в убийство 04.02.2026 07:23

Той е станал жертва на въоръжено нападение

Сейф ал Ислам, син на либийския диктатор Муамар Кадафи, е бил убит по време на "пряка конфронтация" с четирима неизвестни въоръжени мъже, които нахлули в дома му, съобщи офисът на Сейф ал Ислам, предаде Ройтерс.

Сейф ал-Ислам е добре познат в северноафриканската страна, особено заради ролята си във формирането на политиката преди 2011 г.

През 2015 г. либийски съд произнесе задочно смъртна присъда на Сейф ал-Ислам за потушаване на мирни протести по време на революцията в страната през 2011 г., която сложи край на управлението на баща му.

Той също така е предварително обвинен от Международния наказателен съд за предполагаеми престъпления срещу човечеството, дело, което адвокатите му не успяха да отхвърлят.

През 2021 г. Сейф ал-Ислам се регистрира като кандидат за президент за декемврийските избори, които в крайна сметка се провалиха на фона на политическа безизходица.